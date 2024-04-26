حكم القضاء التركي، اليوم الجمعة، بالسجن المؤبد على السورية أحلام البشير، منفذة تفجير شارع الاستقلال بإسطنبول في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

جاء ذلك خلال جلسة النطق بالحكم في المحكمة الجنائية الـ13 بإسطنبول، والتي حضرها 5 من أصل 36 متهما، بينهم البشير.

وفي نهاية الجلسة التي شارك فيها متهمون آخرون عبر تقنية الفيديو أصدرت الهيئة القضائية حكمها النهائي.

وبتهم "انتهاك وحدة الدولة وسلامة أراضيها"، و"القتل العمد لطفل بالتفجير المتعمد" و"القتل العمد عن طريق التفجير المتعمد"، حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ7 مرات على منفذة العملية أحلام البشير.

بالإضافة إلى ذلك، حكمت المحكمة بالسجن 1794 عاما في المجمل على البشير بتهم "محاولة القتل متعمدا"، و"حيازة أو تبادل المنتجات الخطيرة بشكل غير مصرح به".

كما فرضت عليها غرامة مالية بقيمة 22 ألف ليرة تركية (قرابة 675 دولارا).

ووقع التفجير بشارع الاستقلال وسط إسطنبول في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وأدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 99 آخرين. وخلال تحقيق الأمن التركي معها، اعترفت أحلام البشير بانتمائها إلى تنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية اللذين تصنفهما أنقرة تنظيمين إرهابيين.

وولدت أحلام عام 1999 في سوريا، وأكدت خلال استجوابها من قبل الشرطة أنها تعرفت على التنظيمات الكردية عام 2017.

وفي فبراير/شباط 2023 اعتقل جهاز الاستخبارات التركي عبر عملية في شمالي سوريا، خليل منجي، والذي لعب دورا رئيسيا في تخطيط وتنفيذ التفجير بشارع الاستقلال.

واتهمت تركيا المسلحين الأكراد بالمسؤولية عن التفجير، قائلة إن الأمر بشن الهجوم على شارع الاستقلال صدر في كوباني بشمال سوريا، حيث نفذت القوات التركية عمليات ضد جماعة من المسلحين الأكراد السوريين خلال السنوات القليلة الماضية.

ونفت تلك الجماعة وحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يخوض حملة تمرد منذ عقود ضد الدولة التركية، ضلوعهما في الهجوم الذي لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه.