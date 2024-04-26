الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويحمي اقتحامات المستوطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنا وبلدات بالضفة الغربية، واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين، في حين اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين مواقع أثرية في نابلس وجنين في رابع أيام عيد الفصح اليهودي تحت حماية جيش الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى جبل الزكارنة داخل البلدة، وحاصرت مجموعة من الشبان.

وقال مراسل الجزيرة إن اشتباكات مسلحة دارت بين مقاومين فلسطينيين في قباطية وقوات الاحتلال قبل أن تنسحب إلى موقع عسكري قريب من البلدة.

كما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا في مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وكانت دوريات عسكرية إسرائيلية قد اقتحمت أطراف المخيم من شارع القدس وحاصرت منزلا كان الشاب داخله. كما أصيب فلسطيني بجروح خلال الاقتحام الإسرائيلي الذي شهد اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

اقتحامات واشتباكات

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في الليلة الماضية مخيم الجَلَزون شمال رام الله بالضفة الغربية، ودهمت منازل عدة، واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين وامرأة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات راجلة من جيش الاحتلال انتشرت في عدد من أحياء المخيم واقتحمت منازل لمواطنين وعبثت بمحتوياتها. كما شنت حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان، بينهم معلمة فلسطينية.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت مجموعة من المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية "قبر يوسف" وذلك لأداء صلوات بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي من المدينة، ونشرت فرق القناصة في محيط الموقع، وفرضت طوقا أمنيا، قبل أن تبدأ في إدخال مجموعات المستوطنين، بينما أشعل فلسطينيون إطارات السيارات، وأغلقوا بعض الطرق بالحجارة تزامنا مع عملية الاقتحام.

وأفاد مراسل الجزيرة باقتحام مستوطنين بِركة الكرمل الأثرية شرق مدينة يَطّا جنوب الخليل.

ويأتي الاقتحام في إطار سلسلة الاقتحامات التي نفذها مستوطنون لمواقع أثرية وعيون مياه في معظم محافظات الضفة الغربية تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.

اعتداءات بالقدس المحتلة

وفي القدس المحتلة، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الشبان الفلسطينيين قرب باب الأسباط ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

وتزامنت هذه الإجراءات مع تأهب أمني لقوات الاحتلال في مدينة القدس بسبب إحياء اليهود لعيد الفصح، الذي يدخل يومه الرابع.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية باقتحام أكثر من ألف مستوطن باحات المسجد الأقصى الخميس في ثالث أيام عيد الفصح.

وتزامنا مع حربه على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس، مما أدى إلى استشهاد 489 فلسطينيا وإصابة نحو 4900 آخرين.