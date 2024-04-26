الاحتلال يستهدف مواقع لحزب الله بعد مقتل إسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الجمعة تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف للجيش الإسرائيلي وتدمير آليتين قبالة المناطق الحدودية، في حين قال جيش الاحتلال إنه قصف بنية تحتية تابعة للحزب، ردا على مقتل إسرائيلي بقصف من جنوب لبنان.

وأفاد الحزب -في بيان- بأنه أعد كمينا مركبا من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة إسرائيلية قرب موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، مما أدى لتدمير الآليتين.

كما قال الحزب -في بيان آخر- إنه استهدف موقع ‏المالكية الليلة الماضية بنيران المدفعية، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

بالمقابل، أكد جيش الاحتلال مقتل سائق شاحنة عسكرية منتصف الليلة الماضية في قصف نفذه حزب الله بصاروخين مضادين للدبابات استهدف موقعا عسكريا في مزارع شبعا.

وأضاف الجيش أنه رد على ذلك بقصف بنى تحتية لحزب الله في شبعا بجنوب لبنان بينها مستودع للأسلحة ومنصة لإطلاق الصواريخ.

ولم يصدر تعليق من حزب الله بشأن بيان إذاعة الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية بلدتي يارين والضهيرة جنوبي لبنان.

وأكدت الوكالة أن أطراف بلدات شبعا وكفر شوبا وحلتا تعرضت خلال ساعات الفجر وصباح اليوم لأكثر من 150 قذيفة إسرائيلية، سبقها سلسلة غارات للطيران الإسرائيلي أدت إلى تدمير منزل في شبعا ومنزلين في كفر شوبا وأضرار في أكثر من 35 منزلا.

ودعما لقطاع غزة الذي يواجه عدوانا إسرائيليا، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عند الحدود منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر عن قتلى وجرحى في الجانبين.