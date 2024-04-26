أردوغان: لن نصمت إزاء إبادة الفلسطينيين

شدد الرئيس التركي رجب أردوغان على أنه لا يمكن لأحد أن ينتظر من أنقرة الصمت إزاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ 203 أيام.

وقال أردوغان -في كلمة أمام المؤتمر الخامس لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" في إسطنبول- إن هذه الرابطة أصبحت بأنشطتها ومؤتمراتها صوتا ونفسا للقضية الفلسطينية على نطاق عالمي.

وتطرق إلى العلاقة التي تربط الأتراك بالقدس، مشيرا إلى أنه في كل زاوية فيها توجد "آثار وبصمة لأجدادنا الأبطال الذين خدموا المدينة المقدسة طوال 400 عام".

وهاجم أردوغان إسرائيل لما تحدثه في المدينة المقدسة، موضحا أن إسرائيل تقضي على هوية القدس القديمة تدريجيا وتصعد المضايقات ضد حرمة المسجد الأقصى أولى القبلتين للمسلمين.

وأشار إلى أن "العقلية التي تحتفل بعيد ميلاد أطفالها بقتل نظرائهم الغزيين تعني عدم وجود علاقة تربطها بأبسط القيم الإنسانية".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل اعتبار أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذين يدافعون عن أرضهم ضد المحتلين حركة تحرر وطني.

وانتقد أردوغان الإدارة الأميركية، لدعمها العسكري والدبلوماسي غير المشروط لإسرائيل، بأنها تساهم بذلك في تفاقم المشكلة في غزة لا في حلها.

أردوغان يرجئ زيارته لواشنطن

على صعيد آخر، ذكرت وكالة بلومبيرغ -اليوم الجمعة- أن الرئيس التركي أرجأ زيارته إلى البيت الأبيض.

وكان مسؤولون أميركيون وأتراك قد قالوا في مارس/آذار إن أردوغان سيزور الولايات المتحدة في التاسع من مايو/أيار المقبل.