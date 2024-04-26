أبرزها بالمغرب.. مظاهرات بمدن عربية وغربية دعما للفلسطينيين في غزة

خرجت -الجمعة- أكثر من 100 مظاهرة في مدن مغربية، وأخرى عربية وغربية، دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة تنظيمها 104 مظاهرات في 56 مدينة بالمملكة، وقالت "خرج الشعب المغربي للجمعة 29 على التوالي في 104 مظاهرات بـ56 مدينة، نصرة لغزة وفلسطين في جمعة طوفان الأقصى المنظمة تحت شعار: 200 يوم من الصمود والعطاء الفلسطيني تلهم الأمة".

وتأتي هذه الفعاليات وفق بيان الهيئة (غير حكومية) بمناسبة مرور 200 يوم على الإبادة الجماعية المرتكبة بحق سكان غزة.

ومن بين المدن التي عرفت المظاهرات القنيطرة والدار البيضاء والجديدة وبرشيد (غرب) وتطوان (شمال) وبركان (شرق).

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ولرفع الحصار وإدخال المساعدات.

104 مظاهرات في 56 مدينة مغربية في جمعة طوفان الأقصى 29 تحت شعار: 200 يوم من الصمود والعطاء الفلسطيني تلهم الأمة#غزة_تقاوم_وتنتصر#GazaGenocide pic.twitter.com/4jvVBLy5xj — الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (@nosraorg) April 26, 2024

كما تظاهر مئات الموريتانيين في العاصمة نواكشوط تضامنا مع غزة، منتقدين صمت العالم حيال "حرب الإبادة" الإسرائيلية التي يتعرض لها القطاع.

وبحسب مراسل الأناضول، جابت المظاهرة التي دعا لها "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني" (غير حكومي) شوارع رئيسية بالعاصمة، قبل التوجه إلى مقر ممثلية الأمم المتحدة في نواكشوط.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وموريتانيا، وصورا تعكس حجم الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي العاصمة اليمنية، شهد ميدان السبعين مظاهرات تضامنا مع أهالي قطاع غزة واستنكارا لاستمرار الحرب والحصار الإسرائيلي عليهم.

وردد المتظاهرون شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي وتجويع سكان القطاع، مطالبين في بيان بتحرك دولي لفرض دخول المساعدات بشكل كامل إلى القطاع، كما أشادوا بالصمود البطولي للشعب الفلسطيني، على حد وصف البيان.

ودعا المشاركون إلى مواصلة حشد وتعبئة جميع الطاقات لنصرة غزة، مؤكدين ضرورة استمرار كل الفعاليات والأنشطة إلى أن يـرفع الحصار عن غزة.

كما شهدت مدينة تعز اليمنية مظاهرات للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللتنديد بالجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة. وردد المتظاهرون هتافات تحيّي صمود الشعب الفلسطيني وتطالب بدعم المقاومة في وجه ما وصفوه بالإجرام الصهيوني، كما طالبوا بفك الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليه.

#تعز اليوم خرجت بحشود جماهيرية حاشدة في خمس ساحات في مسيرات:

(مع #غزة العزة .. تعبئة واستنفار)

ساحة الرسول الاعظم مفرق ماوية

ساحة المربع الشرقي بمدينةالدمنة

ساحة المربع الغربي مقبنة

ساحة شرعب الرونة

ساحةشرعب السلام #طوفان_الأقصی

#لستم_وحدكم #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/Wegv8sFOQz — إبراهيم ناجي (@Lqa3viDYYW0l8VX) April 26, 2024

كما شهدت العاصمة الأردنية مظاهرات تنديدا بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بفتح معبر رفح وتكثيف إرسال المساعدات إلى القطاع المحاصر، وهتفوا للمقاومة في غزة والضفة الغربية، لا سيما مخيمي جنين ونور شمس. كما طالبوا بوقف الانتهاكات المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك.

وانطلقت بالعاصمة الألمانية مظاهرة احتجاجية ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو 7 شهور. ورصدت كاميرا وكالة الأناضول عشرات المتظاهرين في إحدى ساحات برلين، تضامنا مع الفلسطينيين ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة.

واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين أثناء محاولاتها المستمرة لتفريقهم بعدما نصبوا خياما على قارعة الطريق.

وفي وقت لاحق، قالت الشرطة على منصة "إكس" إن متظاهرين أمام البرلمان "ارتكبوا انتهاكات متكررة، بما في ذلك أعمال عنف ضد الضباط" على حد قول الشرطة.