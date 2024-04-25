وزير الخارجية الصيني للجزيرة: نرفض أي تهجير قسري للفلسطينيين بغزة

قال وزير خارجية الصين وانغ يي للجزيرة إن الصراع في غزة تجاوز "الخط الأحمر للحضارة الحديثة" ولا بد من تحرك عاجل للمجتمع الدولي.

وشدد الوزير على ضرورة تصحيح ما وصفه بالظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني؛ لأن ذلك سيكون حلا جذريا للصراع.

وأضاف أن رأس الأولويات حاليا هو الدفع لتحقيق وقف لإطلاق النار ومنع القتال في أسرع وقت ممكن.

وذكر أن بلاده ستعمل مع المجتمع الدولي، لحشد الجهود لتنفيذ وقف إطلاق النار، ووصول آمن للمساعدات.

ورفض وزير الخارجية الصيني بشكل قطعي أي تهجير قسري أو عقاب جماعي للفلسطينيين في غزة.

وأكد على ضرورة منع امتداد تداعيات الصراع، حتى لا يخرج الوضع في المنطقة عن السيطرة.

وقال إن إحلال السلام؛ يكون بتحقيق العدالة للفلسطينيين وحل الهموم الأمنية لكل الأطراف.

وأكد الوزير الصيني أن السبب الجذري لتصاعد الوضع في البحر الأحمر هو الصراع في غزة.