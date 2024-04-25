لبيد: إسرائيل ليس لديها ما يكفي من الجنود وعلى نتنياهو الاستقالة

جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد مطالبته باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتياهو ورحيل الحكومة "من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل".

وتساءل لبيد في منشور عبر منصة إكس "إلى متى ستستمر هذه الحكومة الفاسدة في تشويه سمعة إسرائيل بالأعذار؟"، وتابع "من أجل أمن إسرائيل يجب على نتنياهو أن يستقيل، وعلى هذه الحكومة أن تغادر حياتنا".

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي لم يعد لديه ما يكفي من الجنود، ويتعين على الجميع التجنيد.

ويأتي منشور لبيد تعقيبا على ما نشرته القناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة أن الحكومة طلبت من المحكمة العليا تأجيل الحكم بشأن الالتماسات المتعلقة بتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) حتى 20 مايو/أيار المقبل.

وتهدد الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم بالانسحاب من الحكومة في حال تبني قانون جديد للتجنيد لا يمنح الحريديم إعفاء من الخدمة العسكرية، في حين يثير استثناؤهم من الخدمة استياء الأحزاب العلمانية (في الحكومة والمعارضة) التي تطالبهم بالمشاركة في تحمل أعباء الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية، وذلك رغم أن القانون يلزم كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية.

وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2017 في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بمبدأ المساواة، ومنذ ذلك الحين دأب الكنيست (البرلمان) على تمديد إعفائهم من الخدمة.

وكان لبيد قد هاجم صباح اليوم الخميس بشدة حكومة نتنياهو، ووصفها بأنها غير شرعية وفاشلة، كما دعا قبل أيام نتنياهو إلى الاستقالة بسبب "الإخفاقات" المحيطة بعملية طوفان الأقصى.

تصريحات بن غفير

من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن نتنياهو ينتهج سياسة خاطئة تضر بالردع.

وأضاف بن غفير أنه "بدلا من دعوة الوزراء للموافقة على دخول رفح يجتمع المجلس للموافقة على زيارات مراقبين دوليين لحركة حماس"، وفق تعبيره.

وفي هذا الصدد، أفاد مراسل الجزيرة بأن نتنياهو سيعقد مساء اليوم الخميس اجتماعا مع لبيد لإطلاعه على المستجدات الأمنية والسياسية.

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام إن مجلس الحرب الإسرائيلي عقد اجتماعا تلاه اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، لمناقشة مستجدات صفقة تبادل الأسرى، والعملية العسكرية البرية في رفح، دون أن يعلن عن أي تفاصيل أو نتائج للمناقشات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوفد المفاوض عرض على مجلس الحرب مقترحات تجعل إسرائيل أكثر مرونة في مسار المفاوضات.

وتزامنا مع اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي تظاهر عشرات من ذوي الأسرى الإسرائيليين وسط تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورا مع حركة حماس.

وعرض المتظاهرون مشاهد للأسير هيرش غولدبيرغ بولين بثتها كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحماس أمس الأربعاء طالب فيها حكومة نتنياهو بإعادته وبقية المحتجزين.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى -معظمهم أطفال ونساء- ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.