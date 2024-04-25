هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد صباح اليوم الخميس بشدة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من معسكر الدولة، ودعاهما إلى مغادرة الحكومة، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية.

وقال إنهما يبقيان حكومة غير شرعية على قيد الحياة، مضيفا "الحكومة فاشلة، ليس لديهم أي تأثير على أي شيء، لذا عودوا إلى بيوتكم ودعونا نعمل على إسقاط هذه الحكومة".

كما دعا لبيد خلال لقاء إذاعي له إلى صفقة تبادل أسرى فورية وانتقد بشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأضاف ان هذه الحكومة تخلت عن المختطفين، وواجبها إعادتهم.

وقال لبيد أيضا إن هناك سلسلة من الأمور التي يجب على الحكومة القيام بها، وهي لا تفعلها، مثل إدارة المساعدات الإنسانية بشكل صحيح، وتقديم خطة منظمة وموعد محدد لعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، وكذلك إبرام تسوية منظمة مع مصر قبل الدخول إلى رفح.

وتابع، "بخصوص آيزنكوت وغانتس. يقولون لنا إن لهم تأثيرا حقيقيا على ما يحدث، وخاصة في مفاوضات عودة المحتجزين، فأين هم المحتجزون؟".

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وترى شرائح إسرائيلية أن نتنياهو يعرقل التوصل لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، ويهدف لإطالة أمد الحرب خوفا من المساءلة وانهيار مستقبله السياسي.

وتشهد المدن الإسرائيلية احتجاجات لأهالي الأسرى المحتجزين في غزة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل وإجراء انتخابات مبكرة.