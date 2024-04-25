شهيد برصاص الاحتلال في رام الله واقتحامات بنابلس وقلقيلية

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله، بالتوازي مع اقتحامات طالت بلدات ومناطق عدة بالضفة الغربية من بينها نابلس وقلقيلية.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن الشاب "خالد عرقاوي" من سكان مدينة رام الله، استشهد متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الذي اقتحم المدينة.

ووثقت منصات فلسطينية تشييع الشهيد وسط هتافات تندد بمقتله برصاص الاحتلال الذي دأبت قواته على هذه الاعتداءات ضمن حملة اقتحاماتها المتواصلة، التي طالت فجر اليوم أيضا حي الطيرة وقرية برقة في رام الله.

◾ تغطية صحفية: "'هتافات الشبان خلال تشييع جثمان الشهــيد خالد عرقاوي الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة رام الله فجر اليوم." pic.twitter.com/Y9htXE8Fzg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 25, 2024

وفي حين اقتحمت قوات الاحتلال حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، أفادت مصادر بإصابة فلسطيني بالرصاص الحي في قدمه خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس، ونشرت منصات صورا تظهر آثار التخريب الذي خلفه الاحتلال بعد اقتحام منزل لعائلة نصاصرة في البلدة.

وفي وقت سابق أول أمس، قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال اعتقل 8 آلاف و430 فلسطينيا في الضفة والقدس منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال ارتكبت جرائم مروعة وخطيرة بحق الأسرى أدت إلى استشهاد 16 أسيرا على الأقل.

ومنذ اندلاع عدوانه على قطاع غزة الذي يتجاوز يومه الـ200، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة المحتلة، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات.