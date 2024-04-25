شهداء بقصف إسرائيلي 3 منازل في رفح واحتدام المعارك وسط غزة

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال في غارات إسرائيلية استهدفت 3 منازل وأرضا زراعية في مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وسط احتدام المعارك وسط غزة وتحذيرات من مجاعة كاملة في القطاع.

فقد استشهد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الجمل يؤوي نازحين في حي الجنينة شرق رفح، كما أصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء قصف منزل في منطقة مصبح شمال المدينة.

وألحقت غارة إسرائيلية أضرارا مادية في أرض زراعية بمنطقة خربة العدس شمال رفح.

وكان فلسطيني قد استشهد وأصيب عدد آخر بجروح في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم يبنا وأرضا زراعية تؤوي نازحين بالقرب منها في مخيم الشابورة وسط رفح.

وفي وسط قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد امراة فلسطينية وإصابة 5 آخرين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة علي في منطقة الدعوة شمال النصيرات.

وأضاف المراسل أن فرق الإسعاف نقلت عددا من المصابين لمستشفى العودة شمالي قطاع غزة، بينما نقل جثمان الشهيدة وعدد آخر من الإصابات لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح .

وازدادت في الآونة الأخيرة وتيرة الغارات الإسرائيلية في رفح، مع تمسك تل أبيب باجتياح المدينة بزعم مواجهة آخر معاقل حركة حماس، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

والأربعاء، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة قريبا جدا.

انتشال جثث

وقد أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال جثث 18 شهيدا الأربعاء من المقبرة الجماعية بمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع.

وأضاف الدفاع المدني، للجزيرة، أن العدد الإجمالي للشهداء الذين انتشلوا من المقبرة الجماعية ارتفع إلى 342 حتى الآن.

وكان الدفاع المدني قد أعلن اكتشاف 3 قبور جماعية داخل مجمع ناصر الطبي.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الادعاء بأن الجيش دفن جثثا لفلسطينيين في قطاع غزة عار من الصحة تماما.

لكن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو عبر عن قلق المفوضية البالغ إزاء ما تم الكشف عنه من مقابر جماعية في غزة؛ وطالب بتحقيق مستقل من أجل تحقيق المُساءلة المطلوبة.

احتدام المعارك

وتحتدم المعارك في محاور وسط قطاع غزة، فقد أعلنت كتائب القسام أنها قصفت القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق منطقة جحر الديك، وسط قطاع غزة، بقذائف الهاون.

وقال مراسل الجزيرة إن اشتباكات وقعت بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن قوات من لواء "ناحال" تواصل عملياتها في الممر الفاصل بين شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه.

تحذيرات من مجاعة

من جهته حذر برنامج الأغذية العالمي من أن معايير المجاعة كاملةً ستتحقق في قطاع غزة خلال 6 أسابيع.

وقال المسؤول في برنامج الأغذية العالمي جيان كارو سيري، إن هناك أدلة معقولة على أن المعايير الثلاثة لإعلان المجاعة، والمتمثلة في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ووقوع الوفيات جراء نقص الغذاء، ستكون قائمة في القطاع خلال الأسابيع الستة المقبلة.

وأضاف سيري أن الوصول إلى المتضررين من انعدام الأمن الغذائي مستحيل حاليا، محذرا من تفاقم الأوضاع في الأيام القادمة.