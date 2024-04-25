سفينة يونانية تعترض طائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر

قال مسؤولون في وزارة الدفاع اليونانية اليوم الخميس إن سفينة حربية يونانية تشارك في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر اعترضت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون من اليمن صوب سفينة تجارية.

وذكر مسؤول لرويترز أن الفرقاطة اليونانية "هايدرا"، التي كانت ترافق سفينة تجارية في خليج عدن، أطلقت النار على طائرتين مسيرتين، ودمرت واحدة منهما، في حين ابتعدت الأخرى.

وأكد مسؤول آخر في وزارة الدفاع اليونانية تفاصيل الواقعة.

وقدمت اليونان فرقاطة للمشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي في المنطقة والتي بدأت في فبراير/شباط الماضي للمساعدة في حماية ممر التجارة البحري من الهجمات التي يشنها الحوثيون بطائرات مسيرة وصواريخ، الذين يقولون إنهم يستهدفون سفنا تجارية تابعة لإسرائيل ردا على حربها على قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم الخميس تصدي سفينة تابعة للتحالف أمس الأربعاء لصاروخ باليستي حوثي مضاد للسفن تم إطلاقه من اليمن، يستهدف على الأرجح سفينة ترفع علم

الولايات المتحدة وعلى متنها أفراد طاقم أميركيون.

وأمس الأربعاء، أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) أنها نفذت 3 عمليات عسكرية في خليج عدن والمحيط الهندي، استهدفت بها سفينة ومدمرة حربية أميركيتين وسفينة إسرائيلية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، وكذلك في المحيط الهندي حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

يذكر أن جماعة الحوثي تستهدف سفن إسرائيل وتلك المتجهة إليها منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتشترط لوقف هذه الهجمات إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة المتواصل منذ أكثر من 6 أشهر.