خليل الحية للجزيرة: نخوض مفاوضات جادة ومتمسكون بوساطة قطر ومصر

قال خليل الحية – نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة للجزيرة إن الحركة تخوض مفاوضات جادة من أجل وقف دائم لإطلاق النار وصفقة تبادل جادة وحقيقية تمكن من الإفراج عن الأسرى. وشدد على أن حماس متمسكة بوساطة قطر ومصر ولن تقبل ما يتعارض مع مصالح شعبها.

نرحب بالتصريحات الأميركية عن إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق نار.

ننتظر الرد على موقفنا من الاحتلال والوسطاء.

التصريحات الأميركية جاءت قبل تسلمنا أي رد على موقفنا من إسرائيل أو الوسطاء.

لا نريد الاحتفاظ بما لدينا من الأسرى، وجادون في الإفراج عنهم ضمن توافق ومفاوضات جادة.

عدم تقدم المفاوضات يرجع إلى التعنت الإسرائيلي.الإشكال الحقيقي هو عدم قبول الاحتلال وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة.

الاحتلال رفض مقترحا لمبادلة مجندة إسرائيلية بـ50 من أسرانا، بينهم 30 من ذوي الأحكام المؤبدة.

هناك ضغط وتشويه لدور قطر في المفاوضات لدفعها إلى الضغط على حركة حماس.

متمسكون بوساطة قطر ومصر، لكننا لن نوافق على أي شيء يتعارض مع مصالح شعبنا.

لن نفرج عن الأسرى دون وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.العالم اليوم غير قادر على تنفيذ قراراته بشأن حقوق شعبنا الفلسطيني.