جامعات أميركية جديدة تنضم للمظاهرات المؤيدة لغزة

انضمت جامعتان أميركيتان جديدتان الخميس إلى المظاهرات الطلابية المنددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة، التي بدأت بجامعة كولومبيا في نيويورك قبل أيام، وامتدت إلى حرم جامعات عدة في أنحاء الولايات المتحدة.

يأتي ذلك فيما قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تدعم الاحتجاجات في جامعة كولومبيا، داعيا الرئيس جو بايدن إلى تعبئة الحرس الوطني في الجامعات التي تعاني من "فيروس معاداة السامية"، وفق تعبيره.

وكان جونسون قد طالب الأربعاء الماضي -في مؤتمر صحفي بجامعة كولومبيا- رئيستها نعمت شفيق بالاستقالة في حال فشلها بإيقاف مظاهرات الطلاب المؤيدين لفلسطين، واصفا المظاهرات بحرم الجامعة بـ"الكراهية ومعاداة السامية".

لكن موقع بوليتيكو الإخباري أفاد بأن البيت الأبيض رفض دعوة جونسون لإرسال الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات في الجامعة.

وتحرك تصريحات جونسون ذكريات أليمة تعود إلى العام 1970، حين قُتل طلاب عزل برصاص عناصر من الحرس الوطني خلال احتجاجات ضد حرب فيتنام.

من ناحية أخرى، أمهل مسؤولو جامعة كولومبيا المحتجين حتى الساعة الرابعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي للتوصل إلى اتفاق مع الجامعة لتفكيك عشرات الخيام التي أُقيمت في حرمها.

ولم تتمخض مهلة سابقة كان موعدها النهائي منتصف ليل الثلاثاء الماضي عن اتفاق، لكن المسؤولين أطالوا أمدها 48 ساعة مستندين إلى تقدم في المحادثات.

يأتي ذلك فيما بدأ صباح الخميس مئات الطلاب بالتجمع في حرمي جامعتي جورج تاون وجورج واشنطن بالعاصمة الأميركية واشنطن، في امتداد للاحتجاجات المتواصلة بجامعة كولومبيا.

وردد الطلاب، الذين تجمعوا في الحديقة الكبيرة وسط حرم جامعة جورج تاون، شعارات مثل "فلسطين حرة" و"وقف إطلاق نار فوري في غزة"، كما نصبوا خياما في الأماكن التي أعطت فيها الشرطة إذنا بذلك.

وفي جامعة جورج واشنطن، رفع الطلاب لافتات مؤيدة لفلسطين وبدؤوا السير بشكل جماعي نحو حرم الجامعة. وأفاد مراسل الجزيرة بأن طلابا مؤيدين للقضية الفلسطينية أنشؤوا مخيما بحرمها.

كما قال مشارك في الاحتجاجات إن إدارة الجامعة أمهلت المحتجين 6 ساعات قبل إزالة الخيام، مشيرا إلى أن الأمن هددهم بالاعتقال.

HAPPENING NOW: Mass chaos breaks out at college campuses across the United States as pro-Palestine protests intensify.

Columbia, Harvard, USC, University of Texas at Austin and others are getting swarmed by protesters.

Police at USC are taking out their batons as the… pic.twitter.com/D35wVTCiZ8

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 24, 2024