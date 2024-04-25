بايدن يعيّن ليز غراندي مبعوثة للشؤون الإنسانية بالشرق الأوسط

قالت الخارجية الأميركية في بيان إن الرئيس جو بايدن عين -اليوم الخميس- ليز غراندي مبعوثة خاصة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط.

وتتولى غراندي حاليا رئاسة معهد الولايات المتحدة للسلام، وهو مؤسسة مستقلة.

وعملت سابقا لدى الأمم المتحدة لأكثر من 25 عاما في مسيرة مهنية تضمنت إدارة عمليات إغاثة في اليمن والعراق وجنوب السودان.

وفي منصبها الجديد، ستحل جراندي محل ديفيد ساترفيلد.