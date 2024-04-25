الناتو: الوقت لم يفت لانتصار أوكرانيا على روسيا

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن الوقت لم يفت بعد كي تنتصر أوكرانيا على روسيا طالما أن حلفاءها يوفون بتعهداتهم ويمدونها بمزيد من الأسلحة.

وأضاف ستولتنبرغ، في كلمة ألقاها أثناء زيارة إلى برلين "في الأشهر الأخيرة، لم يقدم الحلفاء في حلف شمال الأطلسي الدعم الذي تعهدوا به" لكنه استدرك قائلا إن الوقت لم يفت بعد كي تنتصر أوكرانيا، لأن المزيد من الدعم قادم.

وعانت أوكرانيا مؤخرا من انتكاسات في ساحة المعركة ضد القوات الروسية بسبب نقص الذخائر والأسلحة.

لكن ستولتنبرغ أشار إلى أن الكونغرس الأميركي وافق أخيرا على مشروع قانون لتقديم مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا، كما قدمت دول أخرى من بينها بريطانيا وألمانيا وهولندا تعهدات جديدة.

وأكد "مسؤوليتنا الآن هي تحويل هذه الالتزامات إلى شحنات حقيقية للأسلحة والذخائر، والقيام بذلك بسرعة".

كذلك، انتقد ستولتنبرغ الصين التي اتهمها بـ"دعم اقتصاد الحرب" التي تشنها روسيا، من خلال تبادل تكنولوجيا متطورة مع موسكو يمكن استخدامها لإنتاج الصواريخ والدبابات والطائرات.

وأضاف أن "الصين تقول إنها تريد علاقات جيدة مع الغرب. وفي الوقت نفسه، تواصل تأجيج أكبر نزاع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية" محذرا من هذا التباين.

التطورات الميدانية

ميدانيا، قال مسؤول محلي أوكراني إن ما لا يقل عن 7 أشخاص أُصيبوا -اليوم- في هجوم صاروخي روسي استهدف محطة للسكك الحديدية بمنطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.

كما قُتل 4 أشخاص في ضربات أوكرانية على الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة زاباروجيا.

وفي منطقة خيرسون، قُتل شخصان في قصف للجيش الأوكراني وتضرّر أنبوب لنقل الغاز، وفق ما كشف المسؤول المعيّن من موسكو.