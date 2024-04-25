أمير قطر ورئيس الوزراء الهولندي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، تم خلاله بحث عدد من المستجدات خاصة تلك المتعلقة بتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إنه تم -خلال الاتصال- استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن دعمه القوي للدور الرئيسي الذي تلعبه قطر بالجهود المبذولة للمساعدة في حل هذا الصراع المروع، حسب تعبيره.

وشدد روته -في تغريدة على منصة إكس- على ضرورة وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن يليه حل دائم، مؤكدا أهمية السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطلاق سراح المحتجزين، كما أكد أنه يجب القيام بكل شيء لمنع التصعيد الإقليمي.

ويأتي هذا الاتصال، بينما تجري الاستعدادات لاجتياح إسرائيلي محتمل لـرفح جنوب القطاع رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح في هذه المدينة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على قطاع غزة المحاصر، خلفت قرابة 112 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.