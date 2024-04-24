مغردون: هل يختفي أثر 133 إسرائيليا في غزة مثل رون آراد؟

وجّه أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في كلمته أمس الثلاثاء، عدة رسائل للاحتلال الإسرائيلي مع دخول العدوان على غزة يومه الـ200.

ولكن هناك رسالة لفتت انتباه جمهور منصات التواصل الاجتماعي، وهي أن سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة، بحسب كلام أبو عبيدة.

وما إن انتهى أبو عبيدة من توجيه رسائله إلى الاحتلال الإسرائيلي حتى بدأ المدونون بالبحث لمعرفة مصير رون آراد، الذي ذكره أبو عبيدة في خطابه وأشار إلى أن سيناريو المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس قد يكون مشابها لمصيره.

أبو عبيدة في كل خطاب له كان دايما بيوجه رسالة لعائلات الأسرى واسرائيل بتتقلب بعدها

النهاردة بيقولهم ان سيناريو رون اراد هو الاوفر حظا

رون اراد هو طيار صهيوني سقط بطيارته في جنوب لبنان واتقبض عليه من حركة امل في التمانينات اللي سلموه بعدها لحزب الله

ومحدش يعرف عنه حاجة من وقتها… pic.twitter.com/zYDADv9XGb — Free Palestine 🇵🇸 (@M0_Gooner) April 23, 2024

وقال مغردون إن "أبو عبيدة" في كل خطاب كان دائما يوجه رسالة لعائلات الأسرى، وبعدها تنتفض إسرائيل، واليوم يقول لهم إن سيناريو رون آراد هو الأوفر حظا.

ورون آراد هو طيار إسرائيلي سقطت طائرته في جنوبي لبنان في منتصف ثمانينيات القرن الماضي وألقي القبض عليه، وإلى الآن لا أحد يعلم مصيره، وتعد ورقة آراد ورقة ضغط كبيرة على الاحتلال الإسرائيلي.

رون آراد، الذي تحدث عنه ملثمنا الجميل، هو طيار صهيوني تم اعتقاله عام 1986، من قبل حركة أمل، ثم انتقل لحزب اخر🙂، للان اسرائيل لم تفكر في استعادته. زوجته تخرج في المظاهرات الاخيرة مع اهالي الاسرى الصهاينة الاخرين تطالب بصفقة بدل ان يترك الباقين كما ترك زوجها. — مِ. (@ma_loolla) April 23, 2024

وتساءل أبو عبيدة في كلمته أين أسرى العدو لدى المقاومة طيلة السنوات العشر وحتى الآن، مثل شاؤول أرون، وهدار جولدين، وأبراهام منجستو، وهشام السيد؟ قبل أن يجيب بأن هؤلاء لا يزالون أسرى لدى المقاومة منذ 10 سنوات ولم تستطع إسرائيل تحريرهم.

أهم ما جاء في كلمة أبو عبيدة هو رسالته المباشرة لأهالي أسرى العدو، أن مصير أبنائكم ربما يكون نفس مصير الطيار الصهيوني رون أراد، المفقود منذ عام 1986 في لبنان. ويتساءل، بهدف الإيضاح، أين أسرى العدو لدى المقاومة منذ عشر سنوات الآن، شاؤول أرون، وهدار جولدين، وأبراهام منجستو، وهشام… — 𓂆 Eyad| إِيَادٌ (@ehajjarr) April 23, 2024

وعلق بعض المتابعين على كلمة أبو عبيدة بالقول إنه إلى الآن لم تفكر إسرائيل بشكل جدي في استعادة طيارها آراد، وأن زوجته تخرج في المظاهرات الأخيرة مع أهالي الأسرى الإسرائيليين الآخرين تطالب بصفقة تبادل، وألا يترك الباقون كما تُرك زوجها.

وتساءل مغردون هل سيكون مصير 133 أسيرا إسرائيليا لا يزالون بقبضة المقاومة في غزة (وفق الأرقام المعلنة) كحال رون آراد؟