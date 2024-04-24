مشاهد المقابر الجماعية بمجمع ناصر في خان يونس تغزو المنصات

مازالت عمليات البحث عن جثث الشهداء مستمرة لليوم السادس على التوالي، من المقابر الجماعية التي عثر عليها في ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة، وكان الدفاع المدني الفلسطيني قد أعلن صبيحة اليوم الأربعاء عن انتشال 51 جثمانا جديدا.

ونشر الصحفي الفلسطيني حسين اصليح فيديو في الساعات الأولى من صبيحة اليوم، يوثق فيه مشاهد مواصلة انتشال جثث الشهداء والبحث عن المفقودين وسط أجواء مهيبة، وآمال الأهالي بالعثور على جثامين أبنائهم المفقودة.

لليوم السادس على التوالي عملية البحث مستمرة بمقبرة مجمع ناصر الطبي بخانيونس pic.twitter.com/8NosUcPLZc — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) April 24, 2024

ومنذ إعلان اكتشاف مقابر جماعية بساحة مجمع مستشفى ناصر الطبي بخان يونس، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة، تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر انتشال جثامين الشهداء، وكانت الصور قاسية، لجثث متحللة ومقطوعة الأطراف وأخرى قيل إنه تمت سرقة أعضائها من قبل جيش الاحتلال قبل أن يقوم بدفنها.

المشاهد أثارت استياء رواد منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين العالم بالتحرك، فما يعيشه سكان أهل غزة منذ 201 يوم من قتل وتعذيب لا يتخيله العقل وما حدث في مجمع ناصر الطبي ما هو إلا بعض من مجازر المحتل الإسرائيلي.

هذا ما يحدث في فلسطين المحتلة بين الحين والأخر يتم العثور على جثث عشرات الشهداء ليتم دفنها في مقابر جماعية

وهذه الصورة شاهدة على بعض مجازر الكيان الصهيوني في مدينة خان يونس

حيث تم العثور على جثث دون رؤوس وأجساد دون جلود والبعض سُرقت أعضاؤها . pic.twitter.com/gyTZkXNOyY — 🇾🇪زهراء_اليمن🇾🇪 (@Zahraa_alyemen) April 21, 2024

بالقرن ال ٢١ يُحكى عن #مقابر_جماعية في #غزة والعالم اللي بيعتبر حالو عالم أول ومتحضّر وبيحكي ب #حقوق_الإنسان عم يتفرّج وبيدعم #إسرائيل بالمال والسلاح #الأمم_المتحدة و #مجلس_الأمن مناصب بلا شرف — Antoinette Abi Karam (@antoinette_65) April 21, 2024

فيما وصف بعض نشطاء الفضاء الأزرق فيسبوك المقابر الجماعية بساحة مجمع ناصر الطبي بأبشع الجرائم التي عرفها التاريخ، وقال أحدهم "طوال الحرب العالمية الثانية (5 سنوات) لم يُهاجم سوى مستشفى واحد في الدانمارك".

اكتشاف وانتشال الجثث من المقابر الجماعية في محيط مستشفى ناصر في خانيونس مزال مستمر حتى هذه اللحظة منذ ستة أيام متتالية .

تحول المكان إلى ماساة للعائلات التي تبحث عن أبناءها ، لا يعرف مصيرهم ( أموات /مختطفين ) . فرق الدفاع المدني تنتشل 51 جثة جديدة منذ صباح اليوم . pic.twitter.com/6nBT14c80v — Tamer | تامر (@tamerqdh) April 24, 2024

وفي نفس السياق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له أمس الثلاثاء، "إن النتائج الكارثية لجريمة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل عن وعي وإدراك تهدف لتدمير الفلسطينيين في قطاع غزة."

وأكد "بروز ظاهرة المقابر الجماعية لأول مرة في تاريخ الصراع بهذا الحجم والشكل، حيث وثق أكثر من 140 مقبرة جماعية أو عشوائية أو مؤقتة، وفي حالات عديدة تم توثيق حالات دفن نفذتها قوات الاحتلال لأشخاص أعدمتهم ميدانيًّا".

200 يوم من الهجوم العسكري على غزة: حصيلة ضحايا مفزعة وفشل دولي بإلزام إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية https://t.co/NF2HZKGq7W — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) April 23, 2024

وأضاف أن المقابر الجماعية المكتشفة في المستشفيات، خاصة في مجمع الشفاء الطبي في غزة ومجمع ناصر الطبي في خان يونس، تثير شبهات بأن الجيش الإسرائيلي نفذ إعدامات خارج نطاق القانون بحق أشخاص معتقلين ومحتجزين ثم أقدم على دفنهم، حيث عثر على أشخاص مقيدين وأشخاص يبدو أنهم كانوا يتلقون علاجات.

وأكد أن كل ذلك يستوجب فتح تحقيق دولي في هذه الجرائم غير المسبوقة، عِلما أن هذه الحالات تختلف عن المقابر المؤقتة التي أقامها الأهالي والطواقم الطبية لدفن الضحايا خلال فترة حصار المستشفيات ومحيطها، وهو أمر تكرر في المستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان شمال غزة، ومستشفى الأمل في خان يونس.