مسيّرات أوكرانية تشعل النيران بمناطق روسية وإجلاء للسكان

أعلن فاسيلي أنوخين حاكم سمولنسك عن اندلاع النيران في منشآت للطاقة في المنطقة الواقعة في غربي روسيا جراء هجمات بالمسيرات الأوكرانية.

ونشر أنوخين عبر تطبيق تليغرام أن المنطقة تعرضت مرة أخرى لهجمات بالمسيرات الأوكرانية، وأضاف أن الحرائق نشبت نتيجة "الهجوم العدواني على منشآت طاقة مدنية".

يذكر أن السلطات الروسية قامت بعمليات إجلاء من أجزاء من ليبيتسك في جنوبي غربي روسيا بعد سقوط طائرة مسيرة في منطقة صناعية هناك.

ولم يتم التعرف بعد على المنشآت التي اشتعلت فيها النيران.

وقال إيغور أرتامونوف حاكم منطقة ليبيتسك إنه لا توجد إصابات لكن السلطات أجلت السكان من المناطق المحيطة في إجراء احترازي.

وأضاف أن الحادث "معزول" ولا يوجد خطر من شن هجوم على منطقة سكنية، مما أدى إلى اتخاذ قرار بعدم تشغيل أنظمة الإنذار في المدينة وإخلاء المنطقة التي سقطت فيها الطائرة المسيرة فقط.

ولم يصدر بعد تعليق من أوكرانيا، ونادرا ما تعلق كييف على الهجمات داخل روسيا، لكن المسؤولين الأوكرانيين قالوا إن تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش والنقل في روسيا يقوّض جهود الحرب الشاملة التي تشنها موسكو.

4 قتلى في ميليتوبول

وفي السياق نفسه، ذكرت خدمات الطوارئ في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في زاباروجيا الأوكرانية، أمس الثلاثاء أن 4 أشخاص قتلوا في هجوم أوكراني باستخدام طائرة مسيرة أثناء وجودهم في سيارة بشمال بلدة ميليتوبول.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤولين قولهم إن الهجوم وقع في قرية ميرن.

وأكد فلاديمير سالدو، المسؤول الإقليمي الذي عينته روسيا في زاباروجيا، أن القصف الأوكراني أسفر أيضا عن إصابة 5 أشخاص في محل بقالة في مدينة كاخوفكا.

ولا يتم التحقق من التقارير الميدانية الصادرة عن أي من الجانبين في الحرب المستمرة بينهما منذ أكثر من عامين.