مدونون يشكرون نعمت شفيق لخدمتها "دون قصد" القضية الفلسطينية بأميركا

قبل أيام قليلة، لم يسمع كثيرون من رواد منصات التواصل الاجتماعي حول اسم رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، واليوم أصبح اسمها أشهر من نار على علم بين المدونين المناصرين للقضية الفلسطينية حول العالم وخاصة أميركا، حيث يتداول اسمها بكثرة مع شكرها على ما فعلته من أجل هذه القضية وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر.

القصة بدأت عندما نصب مجموعة من الطلاب مخيما في حرم جامعة كولومبيا في نيويورك، احتجاجا على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على أهالي قطاع غزة، فقررت رئيسة الجامعة نعمت شفيق إخلاء المخيم يوم الخميس، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تقتحم فيها الشرطة حرم الجامعة منذ احتجاجات حرب فيتنام في نهاية ستينيات القرن الماضي.

دخول الشرطة إلى حرم الجامعة واعتقال عدد من الطلاب فجّرا غضب باقي الطلبة لتتسع رقعة الاحتجاجات.

BREAKING NOW: Pro Palestine New York University Encampments Raided By Police Mass Arrests Underway With Tents Being Forcibly Removed pic.twitter.com/sX9ocicZgr — Khalissee (@Kahlissee) April 23, 2024

ووجه ناشطون عبارات شكر لنعمت شفيق لأنها أخذت قرار الاستعانة بالشرطة، وبهذه الحركة أوقدت شرارة انتفاضة الطلبة في أميركا، وسلطت الضوء على القضية الفلسطينية بشكل أكبر، وأشاروا إلى أن أكثر شيء يكرهه الطلبة و"الأحرار" في أميركا هو التعامل معهم بعنف وقمع حريتهم في التعبير عن آرائهم.

وقال مغردون إن الشارع كان محتقنا في أميركا وكذلك الطلبة لما يحدث في غزة من حرب إبادة، وقرار نعمت شفيق "المستبد" و"المنفرد"، وفق تعبيرهم، أوقد النار التي كانت تفكر في إطفائها.

بصراحة ما قدرش غير إنه أكون ممتنة إنه نعمات شفيق خدت قرار الإستغاثة بالشرطة، وأوقدت شرارة انتفاضة في أمريكا بقالنا مستنينها ٧٥ سنة. ما فيش حاجة بتكهرب الطلبة والناس الحرة أكتر من التعامل بالعنف معاها، لا سيّما إن كان لقضية محورية في أهميتها وعدالتها مثل فلسطين. الشارع كان… — Aya Hijazi آية حجازي 🇵🇸 (@ItsAyaHijazi) April 23, 2024

وبعث أحد المغردين رسالة شكر لنعمت شفيق، ودوّن فيها ساخرا "أبعت رسالة تحية وتقدير لبنت بلدي والعبقرية الاقتصادية الفذة الدكتورة نعمت شفيق، التي اتخذت قرارا تاريخيا باستدعاء الشرطة للطلاب المعتصمين من أجل غزة".

وأضاف "بسببها تفجر الموضوع وكبر، وبدلا من فض اعتصام أصبح الموضوع رأيا عاما واحتجاجات اتسعت إلى جامعات أخرى، والآن اللوبي الإسرائيلي يطالبها بتقديم استقالتها".

النهارده قررت افتح الأكونت مخصوص عشان ابعت رسالة تحية وتقدير لبنت بلدي والعبقرية الإقتصادية الفذة الدكتورة نعمت شفيق، الي خدت قرار تاريخي باستدعاء الشرطة للطلاب المعتصمين من أجل غزة

والي بيها الموضوع كبر وبدل الإعتصام بقو "8😍"

ودلوقتي اللوبي الإسرائيلي بيطلب منها تستقيل😭👇… pic.twitter.com/2hsFG4N5R9 — Tarek Badr 🇪🇬 طارق بدر (@tarekbadrsh) April 23, 2024

وسخر مدونون أيضا من استدعاء شفيق الشرطة ودخولها حرم الجامعة بالقول "ماذا بينها وبين ربها كي تكون هي أيقونة الجامعات في أميركا وتقدم خدمة كبيرة للقضية الفلسطينية التي أرادت أن تقمع الأصوات الداعمة لها".

وقال معلقون إن تصرف شفيق "قدم أكبر خدمة للقضية الفلسطينية منذ 76 عاما من الاحتلال بسبب انتشار القضية بين الطلبة الأميركيين وجعلهم يهتمون بما يحدث في غزة، وبدلا من أن تخدم اللوبي الإسرائيلي قدمت خدمة عظيمة للشعب الفلسطيني خاصة أهالي قطاع غزة".

كل المظاهرات التي خرجت في أمريكا من أجل G-زة طوال ستة أشهر كانت في كفة، وما يحدث في الجامعات الكبرى الآن في كفة أخرى، والإدارة الأميركية مصدومة من التغيير الهائل في الرأي العام ضد القتلة. شكرا جزيلا لرئيسة جامعة كولومبيا عربية الأصل التي استدعت الشرطة لقمع الطلاب وتسببت بخروج… pic.twitter.com/OTH8Eo10eC — أحمد دعدوش (@ahmad_dadoosh) April 24, 2024

وأشار مدونون إلى أن معظم الطلاب المحتجين هم من حملة الجنسية الأميركية، ونسبة مشاركة الطلاب من باقي الجنسيات قليلة جدا خوفا من سحب المنح الدراسية منهم أو إلغاء تأشيراتهم.

لان نعمات هذه تؤمن بسياسة القمع فقط !! معظم الطلبة شباب يستشعرون بالحرية ويتعلمون دروس الحياة أتت نعمات هذه فصفعتهم فقط لإرضاء الصهاينة 🙄 الشباب كان يتظاهر سلميا ومن أجل قضية نبيلة فماذا أضافت هذه المعتوهة للعالم ؟ — Layla Abouzaid (@layla_abouzaid) April 23, 2024

ولفت آخرون إلى نقطة وصفوها بغاية في الأهمية، وهي أن المتظاهرين في الجامعات المذكورة هم في أعلى الترتيب الأكاديمي بأميركا ويرتادها المميزون وأبناء الأثرياء، وأن غالبية هؤلاء الطلبة يحجزون وظائف في غاية الأهمية ومنهم من يتم إعداده للخدمة العامة، كأن يكونوا أعضاء بالكونغرس أو في إدارة الولايات وغيرها.

نقطة غاية في الأهمية، المتظاهرون في الجامعات المذكورة هم في اعلي الترتيب الأكاديمي بامريكا و يرتادها المميزون و ابناء الأثرياء. غالبية هؤلاء الطلبة يحجزون وظائف في غاية الأهمية و منهم من يتم إعداده للخدمة العامة يعني اعضاء بالكونجرس او في ادارة الولايات و غيرها، و هنا مربط الفرس. — Dr. Magdy Hussein د.مجدي حسين (@MagdyHu68696124) April 24, 2024

وقال مغردون إن دخول الشرطة لحرم جامعي بالأعراف الجامعية عار وخزي ونقطة سوداء في تاريخ أي جامعة بالعالم، لذلك سيؤثر هذا الأمر على سمعة الجامعة، كما ستنتقل عدوى المظاهرات إلى باقي الجامعات.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر وصول قوات مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة نيويورك إلى حرم جامعة كولومبيا.

“Counterterrorism” NYPD forces are now arriving to Columbia campus pic.twitter.com/tltsRsjA0F — Jeremy Loffredo (@loffredojeremy) April 24, 2024

وأقرت الهيئة الطلابية في جامعة كولومبيا بأغلبية ساحقة استفتاءً يطالب الجامعة بسحب استثماراتها من إسرائيل، وإلغاء افتتاح مركز تل أبيب العالمي، وإنهاء برنامج الشهادات المزدوجة بجامعة تل أبيب.