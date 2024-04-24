قطر واليونان تبحثان سبل إنهاء الحرب في غزة
24/4/2024
بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير خارجية اليونان جيورجوس جيرابيتريسيس اليوم الأربعاء الأوضاع في المنطقة، ولا سيما إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وبحسب بيان وزارة الخارجية القطرية، استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية اليونان جيورجوس جيرابيتريسيس في مكتبه بالديوان الأميري.
وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين قطر واليونان، بالإضافة إلى سبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد والتهدئة.
المصدر : الجزيرة