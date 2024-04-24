قطر واليونان تبحثان سبل إنهاء الحرب في غزة

بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير خارجية اليونان جيورجوس جيرابيتريسيس اليوم الأربعاء الأوضاع في المنطقة، ولا سيما إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية القطرية، استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية اليونان جيورجوس جيرابيتريسيس في مكتبه بالديوان الأميري.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين قطر واليونان، بالإضافة إلى سبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد والتهدئة.