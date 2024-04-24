شاهد.. قناص قسامي يصيب ضابطا إسرائيليا ويفر رفاقه هاربين

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من عملية قنص أحد الضباط الإسرائيليين شمالي بيت حانون الحدودية شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد -التي تعود إلى 22 أبريل/نيسان الجاري- مجموعة من العسكريين الإسرائيليين وبينهم أحد الضباط، حيث استهدفه القناص القسامي على وجه الدقة.

ولم يتطرق فيديو القسام إلى مصير الضابط الإسرائيلي لكن المشاهد أظهرت سقوطه أرضا فور استهدافه، في حين فر رفاقه هاربين.

وفي الـ18 من الشهر الجاري، بثت القسام عملية قنص أحد جنود جيش الاحتلال ولكن شرقي بيت حانون، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من عملية قنص مماثلة في المنطقة ذاتها.

وحضر سلاح القنص لكتائب القسام بقوة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بفضل بندقية الغول القسامية محلية الصنع، التي أطلق عليها هذا الاسم تيمنا بمطورها الشهيد عدنان الغول، ويصل مداها القاتل إلى ألفي متر.

ولا يعرف على وجه الدقة عدد عمليات القنص التي نفذتها كتائب القسام منذ بداية الحرب الحالية، لكنها كشفت في 22 فبراير/شباط الماضي، عن تنفيذ مقاتليها "57 مهمة قنص، منها 34 ببندقية الغول القسامية، وأدت إلى مقتل العشرات من جنود الاحتلال".