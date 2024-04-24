انقطاع الكهرباء عن مناطق بالجليل بعد قصف حزب الله أهدافا إسرائيلية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الكهرباء انقطعت الليلة الماضية في مناطق بالجليل الأعلى بعد استهداف حزب الله اللبناني مواقع في مستوطنات إسرائيلية في المنطقة بالصواريخ.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، تسببت صواريخ حزب الله في انقطاع الكهرباء في مستوطنتي مرغليوت وكريات شمونة.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن 10 صواريخ سقطت في مرغليوت بالجليل الأعلى دون انطلاق صفارات الإنذار.

هيئة البث الإسرائيلية: وقوع أضرار في مارجاليوت شمالي البلاد إثر سقوط صاروخ من لبنان دون إطلاق الإنذار #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/DZYhzV5xqX — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 23, 2024

وكان حزب الله أعلن أنه قصف بعشرات صواريخ الكاتيوشا مستوطنة مرغليوت ردا على غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حانين في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل امرأة وطفلة.

وكان هذا القصف ضمن 8 هجمات شنها الحزب أمس الثلاثاء على مواقع إسرائيلية، وبينها هجوم بالطائرات المسيرة استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية شمال مدينة عكا، وهي أبعد نقطة تصل إليها هجمات الحزب منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

هجوم مركب

وقد أعلن حزب الله أنه نفذ أمس هجوما جويا مركبا بما سماه مسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال مدينة عكا، مؤكدا إصابة الهدف بدقة.

وقال إن هذا الهجوم يأتي ردا على اغتيال إسرائيل أحد مقاتليه في بلدة عدلون جنوبي لبنان. في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض بنجاح هدفين جويين مشبوهين فوق المجال البحري شمال إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن القضاء على مسؤول في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في غارة جوية بجنوب لبنان.

كما هاجم حزب الله تجمعا ‏للجنود في محيط موقع العاصي، وفي حرش راميم وتلة الكرنتينا، واستهدف مبنى ‏يتمركز فيه الجنود في مستوطنة المنارة، كما قصف موقعي الرادار ورويسات العلم.

وكانت مسيرة إسرائيلية قد قصفت أمس بصاروخ سيارة في محيط بلدة عدلون قرب الطريق الساحلي الذي يربط مدينتي صيدا وصور، وعملت فرق الإنقاذ على إطفاء الحريق الذي شب في السيارة المستهدفة، وفرضت القوى الأمنية طوقا أمنيا في المكان المستهدف.

استهداف للمدنيين

وكان الدفاع المدني في جنوب لبنان أفاد "باستشهاد امرأة وطفلة وإصابة آخرين بجروح" أمس في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة حانين.

وشنّت المقاتلات الإسرائيلية غارات على بلدات عيتا الشعب وطيرحرفا وحولا ويارون وبليدا وتلال الجبّور ووادي هونين، كما قصفت المدفعية محيط بلدات الناقورة وعيتا الشعب وطيرحرفا وعلما الشعب وكفرشوبا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته شنت غارتين على مبنيين عسكريين لحزب الله كان بداخلهما عناصر من الحزب في بلدتي عيتا الشعب وبليدا جنوبي لبنان.

وأضاف جيش الاحتلال أن مقاتلاته قصفت أيضا مباني عسكرية لحزب الله في منطقة مركبا، وبث صورا قال إنها لعمليات القصف.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قتل 380 شخصا في لبنان بينهم 72 مدنيا و19 إسرائيليا بينهم 11 عسكريا منذ بدء المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.