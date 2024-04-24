جماعة الحوثي: استهدفنا سفينة ومدمرة أميركيتين وسفينة إسرائيلية

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في بيان إنها نفذت 3 عمليات عسكرية في خليج عدن والمحيط الهندي استهدفت سفينة أميركية ومدمرة حربية أميركية، وسفينة إسرائيلية.

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله، يحيى سريع، إنهم استهدفوا السفينة ميرسك يوركتاون الأميركية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة.

وأضاف أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفت إحداهما مدمرة أميركية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة، في حين استهدفت العملية الأخرى السفينة الإسرائيلية "إم إس سي فيراكروز" في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة، وأن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح، وفقا للبيان.

وقال سريع "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي وكذلك في المحيط الهندي حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف "أن القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) ماضية في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني المظلوم".