جماعة الحوثي: استهدفنا سفينة ومدمرة أميركيتين وسفينة إسرائيلية

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في بيان أنها نفذت 3 عمليات عسكرية في خليج عدن والمحيط الهندي استهدفت بها سفينة أميركية ومدمرة حربية أميركية، وسفينة إسرائيلية.

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع إنهم استهدفوا السفينة "ميرسك يوركتاون" الأميركية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة "وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفت إحداهما مدمرة أميركية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة، في حين استهدفت العملية الأخرى السفينة الإسرائيلية "إم إس سي فيراكروز" في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة، وأن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح، وفقا للبيان.

وقال سريع "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي وكذلك في المحيط الهندي حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة" الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ أكثر من 6 أشهر.

وأضاف "أن القوات المسلحة اليمنية ماضية في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني المظلوم".

وكان زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أكد الخميس الماضي الاستمرار في إسناد قطاع غزة وقدم أرقاما عن العمليات التي نفذتها الجماعة في البحر الأحمر ضد السفن المرتبطة بإسرائيل، وفي ذات الوقت بعث تطمينات لحركة الملاحة العالمية.

وأوضح أن الجماعة "استهدفت 98 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي. وبلغت عمليات الإسناد خلال أسبوعين 14 عملية"، مشددا على أن أي عمل ضد العدو الإسرائيلي مفيد للقضية الفلسطينية.

وخاطب حلفاء إسرائيل قائلا: "نؤكد لواشنطن ولندن وغيرهما أنه لن ينجح أحد في وقف عمليات الإسناد المنطلقة من جبهتنا"، وشدد على أن "عملياتنا مستمرة ولا خيار للآخرين سوى وقف العدوان على قطاع غزة وإنهاء الحصار".

يذكر أن جماعة الحوثي تستهدف سفن إسرائيل وتلك المتجهة إليها منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتشترط لوقف هذه الهجمات إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.