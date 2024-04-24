الدفاع المدني بغزة ينتشل جثثا إضافية من المقبرة الجماعية بمجمع ناصر والقصف يتواصل

تواصلت اليوم الأربعاء عمليات انتشال جثامين الشهداء من المقبرة الجماعية في ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط استمرار القصف والاشتباكات وسط القطاع.

وقال الدفاع المدني بغزة إنه انتشل 51 جثمانا من المقبرة الجماعية في ساحة مستشفى ناصر الذي واجه حصارا إسرائيليا، وبذلك ارتفعت حصيلة جثامين الشهداء التي انتشلها الدفاع المدني لليوم السادس على التوالي إلى 361 جثمانا.

وكان الدفاع المدني أشار إلى وجود 3 مقابر جماعية داخل أسوار مجمع ناصر الطبي، فيما توقع المكتب الإعلامي الحكومي وجود 700 شهيد في مقابر جماعية أعدمهم الاحتلال الإسرائيلي داخل المجمع الذي حاصره الاحتلال واقتحمه عدة مرات منذ بداية العام الحالي، قبل أن يعلن الانسحاب من خان يونس مطلع الشهر الجاري.

شاهد | فلسطينيون يبحثون عن جثامين أبنائهم الشهداء في مقبرة مجمع ناصر الطبي لليوم السادس على التوالي pic.twitter.com/jHdk89hifR — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 24, 2024

استمرار القصف

في الأثناء، قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي طالب الفلسطينيين في مربعات سكنية في بيت لاهيا شمال القطاع بإخلائها بزعم أنها تشهد قتالا خطيرا.

وأفاد المراسل بأن غارة إسرائيلية استهدفت مخيم البريج وسط قطاع غزة وأخرى استهدفت أرضا زراعية في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وقصفت قوات الاحتلال أرضا زراعية ومخازن في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة قرب شارع صلاح الدين، مما أسفر عن اندلاع حرائق بالمنطقة وإصابة عدد من الفلسطينيين.

كما أكد المراسل استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي السلام شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي مدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة بسقوط عدد من الجرحى إثر قصف قوات الاحتلال بالصواريخ مبنى سكنيا من عدة طوابق في شارع الجلاء.

وأدى القصف الذي نفذه جيش الاحتلال دون سابق إنذار إلى تدمير عدد من طوابق المبنى وحدوث دمار كبير في محيطه.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد 34 ألفا و262 فلسطينيا، وإصابة 77 ألفا و229 آخرين، وفقدان 7000 شخص، فضلا عن دمار هائل في أنحاء القطاع.