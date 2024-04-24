اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بتهمة تلقيه رشى

اعتقل جهاز الأمن الاتحادي الروسي تيمور إيفانوف، نائب وزير الدفاع سيرغي شويغو، بتهمة تلقيه رشى.

ويواجه إيفانوف عقوبة السجن 15 عاما في حال إدانته.

وكان إيفانوف، الذي يشغل منصب نائب الوزير منذ عام 2016، مسؤولا عن إدارة الممتلكات والإسكان والبناء والرهون العقارية في وزارة الدفاع الروسية.

وألقى جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الذي تشكّل بعد تفكيك جهاز الاستخبارات السوفياتي (كي جي بي)، القبض على إيفانوف أمس الثلاثاء في أثناء عمله بتهمة تلقي رشى كبيرة.

وأمرت محكمة باسماني في موسكو اليوم الأربعاء باستمرار حبس إيفانوف حتى 23 يونيو/حزيران المقبل.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها المحكمة إيفانوف (48 عاما) وهو يرتدي زيه العسكري ويقف عابسا في قفص زجاجي داخل القاعة.

وقالت المحكمة "توصل التحقيق إلى ضلوع إيفانوف في مؤامرة إجرامية مع أطراف أخرى، وتعاون معهم لارتكاب جريمة منظمة تنفذها مجموعة منظمة".

وأضافت أن "المؤامرة" كانت تستهدف الحصول على "ممتلكات وخدمات على نطاق واسع عبر أعمال تمت بالتعاقد والتعاقد من الباطن لصالح وزارة الدفاع".