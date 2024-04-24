إيران وباكستان تدعوان مجلس الأمن لمنع "مغامرات" إسرائيل بالمنطقة

دعا بيان إيراني باكستاني اليوم الأربعاء لوقف فوري وغير مشروط للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإيصال المساعدات وعودة النازحين، وذلك بإطار الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لإسلام آباد.

وحث البيان المشترك مجلس الأمن على منع إسرائيل من استهداف المنشآت الدبلوماسية الأجنبية، بإشارة إلى استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الشهر الجاري.

كما دعا البيان مجلس الأمن لوقف ما سماه "مغامرات" إسرائيل في المنطقة، بعد تكرار قصفها لمواقع في سوريا وتنفيذ اغتيالات في لبنان.

وطالبت الدولتان بضمان المساءلة عن الجرائم التي يرتكبها النظام الإسرائيلي، وأكدا مجددا دعمهما الحل العادل والشامل والدائم على أساس تطلعات الشعب الفلسطيني.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرجت مظاهرات عدة في المدن الباكستانية تضامنا مع القطاع ومطالبة بإنهاء الحرب.

وأجرى الرئيس الإيراني أمس الاثنين، محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال زيارته إسلام آباد لتعزيز التعاون التجاري والدبلوماسي بين البلدين.

يشار إلى أن زيارة رئيسي إلى إسلام آباد تأتي بعد توتر وضربات متبادلة عبر الحدود في يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية عمليات نفذتها جماعات مسلحة في المناطق الحدودية مع باكستان، ردت إيران عليها بتنفيذ ضربات جوية وصاروخية استهدفت مواقع تابعة لجماعة "جيش العدل" داخل الأراضي الباكستانية.

وبعد مفاوضات استمرت أياما، توصل البلدان إلى اتفاقية لخفض التوتر بينهما، وتعهدا بعدم السماح "للإرهاب" بتهديد العلاقات بينهما.