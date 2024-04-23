موقع فرنسي: طلبات الإسرائيليين لجوازات السفر الغربية تضاعفت 5 مرات

نشر موقع "أوريان 21" الفرنسي تحقيقا بشأن تذمّر قطاعات من الإسرائيليين وخوفهم من المجهول بسبب الحرب على غزة، مشيرا إلى تزايد الإقبال على طلبات الحصول على جوازات السفر الغربية.

وأورد التحقيق -الذي نشر الاثنين- شهادات العديد من الإسرائيليين، وبعضهم ممن هاجروا إلى إسرائيل حديثا، وهم يتحدثون عن صدمتهم من حالة التوتر والخوف، ويقولون إنهم عازمون على العودة من حيث أتوا.

وأحد هؤلاء هو موكي (54 عاما) الذي هاجر من مدينة لينينغراد الروسية إلى إسرائيل عام 1997 وقاتل في حرب لبنان عام 2006.

ويقول الرجل -الذي يعمل حاليا في مغسلة- عندما سئل عن رأيه في الوضع الحالي لإسرائيل في ظل الحرب، إنه "بلد مزبلة".

وتشاركه الرأي هانا (27 عاما) التي هاجرت من روسيا إلى إسرائيل قبل عامين للهروب من تداعيات الحرب مع أوكرانيا.

وفي هذا السياق، نقل الموقع عن دبلوماسي أوروبي رفيع -اشترط عدم نشر اسمه- أن طلبات الإسرائيليين لدى القنصليات الغربية للحصول على جوازات سفر أجنبية قد تضاعفت إلى 5 أمثال ما كانت عليه في مثل هذه الفترة من العام الماضي.

وأشار الموقع إلى أن حوالي 5 ملايين إسرائيلي لديهم أصلا جواز سفر ثان، أي قرابة نصف السكان.