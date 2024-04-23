مقتل 10 في تصادم مروحيتين عسكريتين في ماليزيا

قالت البحرية الماليزية في بيان إن 10 أشخاص لقوا حتفهم اليوم الثلاثاء بعد تصادم طائرتين مروحيتين في الجو خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية الماليزية.

وأضافت أن جميع الأشخاص العشرة كانوا من أفراد طاقم الطائرتين، مشيرة إلى أن الحادث وقع في قاعدة لوموت البحرية في ولاية بيراك الغربية.

BREAKING: 🇲🇾 2 military helicopters crash after mid-air collision in Malaysia, killing all 10 people on board pic.twitter.com/ckiEaqnd4R — Megatron (@Megatron_ron) April 23, 2024

وقالت البحرية "تم التأكد من وفاة جميع الضحايا في مكان الحادث قبل إرسالهم إلى مستشفى قاعدة لوموت العسكرية للتعرف عليهم".

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على منصّات التواصل الاجتماعي، مروحيات تحلّق في تشكيل واحد على علو منخفض فوق ملعب لوموت استعدادا لاحتفالات للقوات البحرية في مايو/أيار.

وبدا أن إحدى المروحيات احتكت بشفرات الدوار الخلفي لمروحية أخرى، مما تسبب بخروجهما عن السيطرة وسقوطهما، إلى أن تحطمتا في مكان غير ظاهر في الفيديو.

وسمعت أصوات شهود عيان في المكان وهم يرددون اسم الله.