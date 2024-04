مقتل 10 في تصادم مروحيتين عسكريتين في ماليزيا

قالت البحرية الماليزية في بيان إن 10 أشخاص لقوا حتفهم اليوم الثلاثاء بعد تصادم طائرتين مروحيتين في الجو خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية الماليزية.

وأضافت أن جميع الأشخاص العشرة كانوا من أفراد طاقم الطائرتين، مشيرة إلى أن الحادث وقع في قاعدة لوموت البحرية في ولاية بيراك الغربية.

