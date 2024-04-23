كيف علق غزيون على مرور 200 يوم على بدء العدوان الإسرائيلي؟

200 يوم بدون غزة، 200 يوم من انعدام الحياة في غزة، هذه العبارات وغيرها الكثير كتبها أهالي قطاع غزة عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي مع دخول الحرب الإسرائيلية يومها الـ200 على القطاع المحاصر.

إذ طرح الصحفي الفلسطيني هاني أبورزق سؤالا "بعد 200 يوم من الحرب ماذا بقي؟" ونشر صورة له عبر حسابه على إنستغرام. وتفاوتت إجابات الغزيين على هذا الطرح، بالقول إنه "بعد 200 يوم كشفنا فيها للعالم وجه الاحتلال الإسرائيلي على حقيقته دون مجملات، وأنه نظام مجرم سادي قاتل، لا يقف عند حد من الإجرام".

وعلق مدونون آخرون بالقول إنه بعد 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة تستمر معاناة الشعب الفلسطيني وتزداد جرائم الاحتلال، والظروف المعيشية الصعبة.

200 يوم..

شعبُ عظيم و مقاومة مباركة 200 يوم..

كشفنا فيها للعالم وجه الكيان الصهيونى على حقيقته دون مكياج، وأنه كيان مجرم سادي قاتل..

كما أثبتنا في المقابل أنه كيان من ورق، ضعيف هش.. pic.twitter.com/fWH7xyVggJ — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) April 23, 2024

وأضافوا أن غزة تحولت بعد 200 يوم من حرب الإبادة إلى مقبرة للأحياء، أيام وليال من القصف والدمار خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وشردت مئات الآلاف من منازلهم، محولة ذكرياتهم ومدنهم بأكملها إلى حطام، وطرحوا سؤالا "تخيلوا أن تفقد كل شيء في لحظة؟ أن يُسلب منكم بيتكم وأمانيكم وأحلامكم؟".

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٢٠٠ يوم من الصبر والتضحية لشعب قل نظيره

٢٠٠ يوم من صمود المقاومة التي أذهلت العالم، وحطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر

٢٠٠ يوم من جبهات المساندة من لبنان واليمن والعراق وسوريا وايران

٢٠٠ يوم والعدو يقترب أكثر فأكثر من يوم هزيمته وإن كابر وأجرم#٢٠٠يوم_على_الإبادة#200daysgenocide pic.twitter.com/PPR9QN3RBu — Em Mujtaba(B.Skyn) (@em_mujtaba) April 22, 2024

ولفت مغردون الانتباه إلى أن أهالي غزة قدموا 200 يوم من الصبر والتضحية، إنه شعب قل نظيره، و200 يوم من صمود المقاومة التي أذهلت العالم، وحطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

وقالوا "إنها أيام وأيام من القتل المتواصل، 34 ألفا و183 شهيدا حتى اللحظة، ليسوا أرقاما أبدا، 34 ألفا و183 روحا أُزهِقتْ، 34 ألفا و183 حلما هُدِمَ، 34 ألفا و183 طموحا وُئدَ، 34 ألفا و183 مستقبلا أُهيل عليه التراب، 34 ألفا و183 إنسانا كل واحد منهم له أحبّة وعائلة وجيران، 34 ألفا و183 إنسانا هم مثلنا تماما، غدوا هدفا مشروعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم".

200 يوم من القتل المتواصل

34183 شهيداً حتى اللحظة

ليسوا أرقاماً أبداً

34183 روح أُزهِقتْ

34183 حلمٌ هُدِمَ

34183 طموحٌ وُئدَ

34183 مستقبل أُهيل عليه التراب

34183 إنسان كل واحدٍ منهم له أحبّة وعائلة وجيران

34183 إنسان مثلنا تماماً نحن البعيدون عن الحرب هدف مشروع لجيش… — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) April 23, 2024

أما الصحفي أنس الشريف فعلق بهذه المناسبة بالقول "200 يوم ومازالت التغطية مستمرة".