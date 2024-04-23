بلجيكا.. وزيرا الدفاع والتنمية وعمدة بروكسل يطلقون حملة تبرعات لغزة

انطلقت مؤخرا في العاصمة البلجيكية بروكسل حملة لجمع التبرعات لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى استشهاد نحو 35 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تشريد وتجويع السكان.

وتعتبر هذه الحملة البلجيكية نادرة من نوعها على مستوى أوروبا.

وقد أعطى وزير الدفاع ووزيرة التنمية وعمدة بروكسل إشارة الانطلاقة لجمع التبرعات العينية للمتضررين من العدوان على قطاع غزة.

وأكد المسؤولون الثلاثة على أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإغاثة السكان المتضررين من الحرب والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

الحملة التي أطلقتها مؤسسة مبادرة "الابتسامة الإنسانية" تم تخصيص مكان لها في وسط بروكسل لجمع التبرعات.

وقالت المؤسسة إنها أطلقت الحملة في 19 أبريل/نيسان الجاري بالتعاون مع مدينة بروكسل ووزارة الدفاع والحكومة الفدرالية البلجيكية.

وأوضحت في بيان أنه "يتم تنفيذ هذا الإجراء من خلال جمع تبرعات مادية محددة تستجيب للاحتياجات العاجلة التي تحددها المنظمات غير الحكومية"، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع ستقوم بنقل التبرعات جوا إلى غزة.

وعلى مدى أسبوعين تجمع الحملة حليب الأطفال والأدوية والمستلزمات الصحية وغير ذلك من احتياجات السكان في قطاع غزة.

وقالت المبادرة إن الحملة تمثل جهدا مجتمعيا ومؤسسيا حاسما لتلبية الاحتياجات الفورية للسكان المتضررين في غزة، وتؤكد على أهمية التضامن الدولي في مواجهة الأزمات الإنسانية.