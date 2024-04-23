بايدن يلتقي مشرعين معارضين للحرب الإسرائيلية على غزة

التقى الرئيس الأميركي جو بايدن بعضو مجلس النواب ألكسندريا أوكاسيو كورتيز واثنين آخرين من المشرّعين الليبراليين البارزين المعارضين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وجاء هذا اللقاء في الوقت الذي أدى فيه دعم بايدن للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى انقسام حاد في المعسكر الديمقراطي، وهو ما أضر بتحالف الناخبين المؤيدين لبايدن قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وانتقد المشرعون بشدة سياسات إسرائيل، حيث وصفت أوكاسيو كورتيز الشهر الماضي الوضع الإنساني في غزة بأنه يشبه "إبادة جماعية تتكشف".

وقال بايدن عن أوكاسيو كورتيز في فرجينيا: "لقد تعلمت منذ وقت طويل الاستماع إلى تلك السيدة. سنتحدث أكثر عن جزء آخر من العالم أيضا".

ورفض البيت الأبيض والمشرعون التعليق على موضوع الاجتماع.

وكان مشرعون أميركيون قد انتقدوا ما وصفه أحدهم بالتعسف الإسرائيلي في فرض القيود على المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يشهد مجاعة، وهو ما دفع عضوا بالكونغرس للدعوة إلى تعليق نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.

فقد قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الديمقراطي السيناتور كريس فان هولين إن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لا تتوافق مع السياسة الأميركية.