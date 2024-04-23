"ناصح وطويل".. هكذا يتعرف الغزيون على الشهيد مجهول الهوية

"الشهيد مجهول ناصح وطويل ولابس ترنق توتي على كحلي، الشهيد مجهول كان لابس جاكت أسود" عبارتان التقطتا من لافتات موضوعة فوق كل قبر شهيد مجهول الهوية، لتصف حالته بسبب عدم التعرف على هويته، في مشهد متكرر منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونشر المصور الفلسطيني يوسف ياسر -عبر حسابه على منصة إنستغرام- صورة لقبر شهيد مجهول الهوية وصف بملامحه وملابسه أملا في أن يتم التعرف عليه.

وتكررت الصور ولقيت تفاعلا وتداولا كبيرين على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت استياء أغلب النشطاء، فقال أحدهم "متخيلين وين وصلنا كيف أهالينا يتعرفون على الشهداء متخيلين؟".

الشهيد مجهول

"ناصح وطويل، لابس ترنق توتي مع كحلي"

متخيلين وين وصلنا كيف أهالينا بتعرفوا على الشهداء متخيلين؟ pic.twitter.com/t79z5qOJUt — 𝐅𝐄𝐑𝐀𝐀𝐒 𓂆 || فڕٱسۜ 🇵🇸 (@DiabFerass) April 23, 2024

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الشهيد مجهول "چاكت أسود" "وصل عدد جثامين الشهداء التي انتشلت من مجمع ناصر الطبي بخان يونس إلى 210 شهيد" المجازر خلف الأضواء تفوق حدّ تخيلنا.💔💔 pic.twitter.com/CZQ34nvG62 — صدى🇵🇸🔻✌ (@najla1391335) April 21, 2024

بينما وجد بعض النشطاء أن اللافتة -التي وضعت على قبر شهيد مجهول الهوية تصفه وتصف ملابسه- كانت أملا ضئيلا من الذين أكرموه بالدفن بأن يتعرف عليه أحد من أفراد عائلته.

1- "شهيد مجهول ناصح وطويل ولابس ترنق توتي على كحلي"

2- "الشهيد مجهول كان لابس جاكت أسود" تفضل ساعدنا في التعرف على الشهداء لو تكرمت

لأن من أكرمه بالدفن كان عنده أمل أن يعرفهم أحد من ذويهم.. https://t.co/ZGja5rJbrI — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) April 22, 2024

وقد انتشل الدفاع المدني بغزة 73 جثة جديدة من المقابر الجماعية في مجمع ناصر بخان يونس ليرتفع إجمالي الجثث إلى 283. كما اكتشف 3 مقابر جماعية، وقد تم التعرف على 42 شهيدا، أما الباقي فمجهول الهوية، وقد تكرر المشهد في عدة مجازر بالقطاع.

وفي اليوم الـ200 من العدوان على غزة، تواصل قوات الاحتلال قصفها المكثف على مناطق عدة وسط القطاع. وقد كشفت وزارة الصحة بالقطاع عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 34 ألفا و183 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 77 ألفا و143 جريحا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.