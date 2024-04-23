قال العضو المستقل في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بيرني ساندرز إنه سيقدم تعديلات تشريعية لخفض مليارات من التمويل العسكري لإسرائيل، مؤكدا أنه لا يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في تمويل هذه "الحرب المروعة" على غزة.

وأوضح ساندرز، في بيان نشره مكتبه، الاثنين، تزامنا مع لقاء عقده مع الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيقدم تعديلات على الحزمة التكميلية للأمن القومي، وهي خطة تتضمن مساعدات عسكرية بعشرات مليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل، أقرها مجلس النواب الأميركي يوم السبت الماضي.

وذكر السيناتور الأميركي المستقل أن التعديلات التي سيقدمها -اليوم الثلاثاء- ستخفّض مليارات الدولارات من التمويل العسكري الهجومي المخصص لإسرائيل، وأضاف أن مجلس الشيوخ ينبغي أن يأخذ فرصته في مناقشة عناصر رئيسية من هذه الخطة الضخمة والتصويت عليها.

وتابع ساندرز بالقول إنه "في استطلاع تلو استطلاع، أعرب الأميركيون عن اشمئزازهم المتزايد من آلة (بنيامين) نتنياهو الحربية والكارثة الإنسانية التي سببتها في غزة".

وأضاف "طفح الكيل. لا يمكننا الاستمرار في تمويل هذه الحرب المروعة".

وقد التقى الرئيس الأميركي، أمس الاثنين، في البيت الأبيض بالسيناتور ساندرز والسيناتور إد ماركي وعضو مجلس النواب ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، وثلاثتهم من المشرعين المعارضين للحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك في إطار فعالية بمناسبة يوم الأرض.

ورفض البيت الأبيض والمشرعون التعليق على موضوع الاجتماع.

وكانت كورتيز -النائبة عن نيويورك- قد دعت في وقت سابق من الشهر الجاري إلى انتخاب بايدن لفترة رئاسية جديدة على الرغم من دعمه لإسرائيل.