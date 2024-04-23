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الجيش الإسرائيلي: مقتل رائد احتياط في معارك شمال قطاع غزة

23/4/2024

أعلن الجيش الإسرائيلي: مقتل رائد احتياط في معارك شمال قطاع غزة

المصدر : الجزيرة