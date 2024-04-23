الاحتلال يطلق النار على سيارات الفلسطينيين ويصيب 3 بالخليل

أصيب 3 فلسطينيين، مساء أمس الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقم الإسعاف التابعة لها نقلت 3 إصابات بالرصاص الحي إلى أحد المستشفيات.

وأضاف المصدر في بيان ثان أن المصابين الثلاثة هم سيدتان وشاب من بلدة حلحول شمال الخليل، وكانوا داخل مركبة تعرضت لإطلاق النار من جيش الاحتلال.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قوات الاحتلال المتمركزة عند جسر حلحول، أطلقت الرصاص الحي صوب مركبات المواطنين بشكل مباشر، وهو ما أدى إلى إصابة سيدتين وشاب، إضافة لتضرر عدد من المركبات.

وتداول ناشطون على منصات التواصل صورا لمركبة تظهر عليها آثار الرصاص، قالوا إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار عليها عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

وتندلع عادة مواجهات خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي المناطق الفلسطينية المأهولة، ويستخدم خلالها الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية ردا على إلقاء الحجارة على مركباته العسكرية.

وبالتوازي مع حرب إسرائيلية متواصلة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته بمناطق الضفة الغربية مخلفا 486 شهيدا و4 آلاف و900 جريح، حتى الاثنين، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وتتواصل الحرب المدمرة على غزة مخلفة أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.