الآلاف يشيعون جنازتي الزنداني وشيخ جماعة إسماعيل آغا في إسطنبول

شارك الآلاف في تشييع جنازتي العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني وحسن كيليتش هوجا أفندي -شيخ جماعة إسماعيل آغا-، واللتان أقيمتا في إسطنبول اليوم الثلاثاء 23 أبريل/نيسان 2024.

وأقيمت صلاة الجنازة على هوجا أفندي في مسجد السلطان محمد الفاتح بإسطنبول عقب صلاة الظهر بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث أم المصلين الشيخ أحمد فكري دوغان، أحد الأئمة المتقاعدين لمسجد إسماعيل آغا، فيما ألقى صالح طوبجو إمام المسجد كلمة الوداع ودعا له.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Kılıç’ın İstanbul Fatih'deki cenaze törenine katılıyor. https://t.co/wo0m3oAQkz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 23, 2024

وحضر الجنازة عدد كبير من المسؤولين الأتراك من بينهم مدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون، وكبير مستشاري السياسة الخارجية والأمن الرئاسي السفير عاكف تشاتاي كيليش، ونائب حزب العدالة والتنمية في إسطنبول مصطفى دمير، ونائب حزب العدالة والتنمية في طرابزون عادل قره إسماعيل أوغلو، إلى جانب النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في إسطنبول ووزير الداخلية السابق سليمان صويلو.

وعقب مراسم الجنازة دفن جثمان حسن كيليتش هوجا أفندي في مقابر ساكيزاغاجي في منطقة "أدرنة كابي" بالفاتح.

وبعد الصلاة، أعرب أردوغان، وهو يحمل النعش، عن تعازيه لجماعة إسماعيل آغا، فيما غرّد رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان قورتولموش "رحم الله الصوفي العالم الحكيم حسن كيليتش هوجا أفندي، وأتقدم بالتعازي لأسرته وطلابه وأحبائه".

Mutasavvıf, alim, arif Hasan Kılıç Hocaefendi'ye Cenâb-ı Allah'tan rahmet; ailesine, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin. pic.twitter.com/ar1GCGE85R — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) April 22, 2024

أما وزير العدل يلماز تونش، فكتب "أرجو الرحمة من الله لحسن كيليتش هوجا أفندي، أحد الشيوخ الروحيين في بلادنا، الذي قام بتدريب العديد من الطلاب على طريق الإسلام. وأسكنه الجنة ورفع درجته".

Ülkemizin manevi büyüklerinden, İslam yolunda çok sayıda talebe yetiştiren Hasan Kılıç Hocaefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Ailesinin, talebelerinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 22, 2024

وقال رئيس مجلس الأمة التركي الأسبق مصطفى شنتوب، "موت العالم بمثابة موت العالم. علمت بحزن بوفاة العالم الجليل والصوفي حسن كيليتش هوجا أفندي. إن مساهمته في حياتنا الروحية وحكمتنا عظيمة. رحم الله أستاذنا وأتقدم بالتعازي والصبر لأهله وأحبائه وأتباعه".

Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. Muhterem ilim adamı, mutasavvıf, Hasan Kılıç Hocaefendi’nin vefatını teessürle öğrendim. Manevî hayatımıza, irfanımıza katkısı büyüktür. Hocamıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesi, sevenleri, bağlıları ve ilim/tasavvuf dünyamıza başsağlığı ve… pic.twitter.com/Lf19a2GWup — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 22, 2024

وولد حسن كيليتش في منطقة تشايكارا بولاية طرابزون عام 1930، وفي عام 2022 أصبح شيخا لجماعة إسماعيل آغا بعد وفاة محمود أفندي.

وقد توفي أمس الاثنين في المستشفى الذي كان يعالج فيه من مرض الكلى، عن عمر ناهز 94 عاما.

تشييع الشيخ الزنداني من مسجد الفاتح

وعقب صلاة العصر، أقيمت صلاة الجنازة على الشيخ عبد المجيد الزنداني (82 عاما) بمسجد محمد الفاتح بحضور الآلاف من أبناء الجاليات العربية في إسطنبول.

وذكر مشيعون بأن مسجد الفاتح الذي شيع منه جثمان الشيخ الزنداني والشوارع المجاورة امتلأت بالحضور، بينما ووري جثمانه الثرى في مقبرة أيوب سلطان.

وكان أنور كيليتشاسلان، رئيس اتحاد العلماء والمدارس بتركيا قد شارك نبأ وفاة الزنداني عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) قائلا، "لقد علمت بحزن شديد نبأ وفاة الشيخ عبد المجيد الزنداني، من العلماء المهمين في قرننا. ونعرب عن تعازينا إلى جميع المسلمين وخاصة عائلته والأوساط العلمية رحمه الله".

إنا لله وإنا إليه راجعون

Asrımız önemli ulemasından, Şeyh Abdülmecid Zindanî'nin vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Başta ailesi ve ilim camiası olmak üzere tüm Müslümanlara taziyelerimizi iletiyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/X2xMZCPCu0 — Molla Enver KILIÇASLAN (@enverkilicaslan) April 22, 2024

ويعد الزنداني -المولود سنة 1942- من رموز التيار الإسلامي في اليمن، حيث أسس جامعة الإيمان، والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.

وانشغل الزنداني بتأصيل الإعجاز العلمي في النصوص الشرعية، فضلا عن إسهاماته في ميادين الدعوة والسياسة، كما تولى رئاسة هيئة علماء اليمن كما أنه كان أحد مؤسسي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.