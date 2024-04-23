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الآلاف يشيعون جنازتي الزنداني وزعيم طائفة إسماعيل آغا في إسطنبول

ISTANBUL, TURKIYE - APRIL 23: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends a funeral ceremony of Hasan Kilic, the leader of Ismailaga Community, who passed away at the age of 94, at Fatih Mosque in Istanbul, Turkiye on April 23, 2024. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Agency )
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شارك في جنازة حسن كيليتش هوجا أفندي الزعيم الروحي لطائفة إسماعيل آغا (الأناضول)
أحمد جودة
23/4/2024

شارك الآلاف في تشييع جنازتي العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني وحسن كيليتش هوجا أفندي -الزعيم الروحي لطائفة إسماعيل آغا-، واللتان أقيمتا في إسطنبول اليوم الثلاثاء 23 أبريل/نيسان 2024.

وأقيمت صلاة الجنازة على هوجا أفندي في مسجد السلطان محمد الفاتح بإسطنبول عقب صلاة الظهر بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث أم المصلين الشيخ أحمد فكري دوغان، أحد الأئمة المتقاعدين لمسجد إسماعيل آغا، فيما ألقى صالح طوبجو إمام المسجد كلمة الوداع ودعا له.

وحضر الجنازة عدد كبير من المسؤولين الأتراك من بينهم مدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون، وكبير مستشاري السياسة الخارجية والأمن الرئاسي السفير عاكف تشاتاي كيليش، ونائب حزب العدالة والتنمية في إسطنبول مصطفى دمير، ونائب حزب العدالة والتنمية في طرابزون عادل قره إسماعيل أوغلو، إلى جانب النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في إسطنبول ووزير الداخلية السابق سليمان صويلو.

ISTANBUL, TURKIYE - APRIL 23: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends a funeral ceremony of Hasan Kilic, the leader of Ismailaga Community, who passed away at the age of 94, at Fatih Mosque in Istanbul, Turkiye on April 23, 2024. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Agency )
الآلاف توافدوا إلى مسجد السلطان محمد الفاتح في إسطنبول لأداء صلاة الجنازة على حسن كيليتش هوجا أفندي الزعيم الروحي لطائفة إسماعيل آغا (الأناضول)

وعقب مراسم الجنازة دفن جثمان حسن كيليتش هوجا أفندي في مقابر ساكيزاغاجي في منطقة "أدرنة كابي" بالفاتح.

وبعد الصلاة، أعرب أردوغان، وهو يحمل النعش، عن تعازيه لطائفة إسماعيل آغا، فيما غرّد رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان قورتولموش "رحم الله الصوفي العالم الحكيم حسن كيليتش هوجا أفندي، وأتقدم بالتعازي لأسرته وطلابه وأحبائه".

أما وزير العدل يلماز تونش، فكتب "أرجو الرحمة من الله لحسن كيليتش هوجا أفندي، أحد الشيوخ الروحيين في بلادنا، الذي قام بتدريب العديد من الطلاب على طريق الإسلام. وأسكنه الجنة ورفع درجته".

وقال رئيس مجلس الأمة التركي الأسبق مصطفى شنتوب، "موت العالم بمثابة موت العالم. علمت بحزن بوفاة العالم الجليل والصوفي حسن كيليتش هوجا أفندي. إن مساهمته في حياتنا الروحية وحكمتنا عظيمة. رحم الله أستاذنا وأتقدم بالتعازي والصبر لأهله وأحبائه وأتباعه".

وولد حسن كيليتش في منطقة تشايكارا بولاية طرابزون عام 1930، وفي عام 2022 أصبح زعيمًا لطائفة إسماعيل آغا بعد وفاة محمود أفندي.

وتوفي الزعيم الروحي لطائفة إسماعيل آغا أمس الاثنين في المستشفى الذي كان يعالج فيه من مرض الكلى، عن عمر ناهز 94 عاما.

تشييع الشيخ الزنداني من مسجد الفاتح

وعقب صلاة العصر، أقيمت صلاة الجنازة على الشيخ عبد المجيد الزنداني (82 عاما) بمسجد محمد الفاتح بحضور الآلاف من أبناء الجاليات العربية في إسطنبول.

وذكر مشيعون بأن مسجد الفاتح الذي شيع منه جثمان الشيخ الزنداني والشوارع المجاورة امتلأت بالحضور، بينما ووري جثمانه الثرى في مقبرة أيوب سلطان.

وكان أنور كيليتشاسلان، رئيس اتحاد العلماء والمدارس بتركيا قد شارك نبأ وفاة الزنداني عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) قائلا، "لقد علمت بحزن شديد نبأ وفاة الشيخ عبد المجيد الزنداني، من العلماء المهمين في قرننا. ونعرب عن تعازينا إلى جميع المسلمين وخاصة عائلته والأوساط العلمية رحمه الله".

ويعد الزنداني -المولود سنة 1942- من رموز التيار الإسلامي في اليمن، حيث أسس جامعة الإيمان، والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.

وانشغل الزنداني بتأصيل الإعجاز العلمي في النصوص الشرعية، فضلا عن إسهاماته في ميادين الدعوة والسياسة، كما تولى رئاسة هيئة علماء اليمن كما أنه كان أحد مؤسسي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

المصدر : الجزيرة + الصحافة التركية