6 مجازر جديدة في غزة والاحتلال يتأهب لاجتياح رفح

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته وقصفه المدفعي على وسط قطاع غزة، حيث استهدف دير البلح ومخيمي المغازي والنصيرات، ومنطقتي المغراقة والزهراء، مما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين، في وقت تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن استعدادات تجري لاجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 54 فلسطينيا، وإصابة 104 بجروح.

وأضافت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 34 ألفا و151 شهيدا و77 ألفا و84 مصابا، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد مراسل الجزيرة، أشرف أبو عمرة، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدنيين بجوار مسجد أبو سليم في دير البلح وسط القطاع.

وقال أيضا إن مسيّرات الاحتلال استهدفت مدنيين فلسطينيين في منطقة مكتظة بالناس في دير البلح التي تؤوي نحو نصف مليون نازح، مما تسبب في وقوع عدد كبير من الجرحى جلهم أطفال ونساء.

كما أفاد مراسل الجزيرة أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت اليوم برجا سكنيا في مخيم البريج وسط القطاع.

شهداء بالنصيرات

كما استهدف القصف الإسرائيلي ليلا مخيمي البريج والنصيرات وبلدتي المغراقة والزهراء.

واستشهد في النصيرات 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح مختلفة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة النويري في منطقة الحساينة غربي المخيم.

وأدى القصف العنيف لتدمير المنزل تماما، كما ألحق أضرارا بالمنازل المجاورة، ونُقل المصابون وجثامين الشهداء إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن مستشفى العودة تعرض لقصف إسرائيلي فجر اليوم، وقد أصابت قذيفة مدفعية الطابق العلوي من المستشفى دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

استعدادات لاجتياح رفح

وفي رفح، أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد الشهداء جراء غارات إسرائيلية على منزلين في المدينة أول أمس إلى 26 شهيدا بينهم 16 طفلا و6 نساء.

كما أفادت إذاعة الاحتلال الرسمية أن الجيش يستعد لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية للقطاع استعدادا لاجتياح رفح، الملاذ الأخير للنازحين من القطاع جراء العدوان الإسرائيلي.