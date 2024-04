وصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الاثنين إلى إسطنبول المحطة الأولى من زيارة لتركيا وصفتها وكالة الصحافة الفرنسية بالمعقدة تستغرق 3 أيام، وهي الأولى له منذ 7 سنوات من توليه منصبه، وتميزت بسابقة تحدث لأول مرة على متن طائرة رئيس ألماني.

وتهدف زيارة شتاينماير إلى الاحتفال بمرور 100 عام على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، وبدأها بمحادثات مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو زعيم المعارضة الذي يرى مراقبون أنه سيكون ندا قويا للرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعرب إمام أوغلو عن أسفه الشديد، لأن علاقات تركيا مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيئة جدا حاليا، بحسب مصادر في وفد شتاينماير الذي استمع إلى محاوره "باهتمام كبير"، في حين ستقتصر محادثاته مع أردوغان على الحد الأدنى خلال لقاء مبرمج بعد غد الأربعاء.

وتربط بين الرجلين اللذين يعرفان بعضهما منذ 20 عاما، علاقة معقدة، يعكسها انتظار الرئيس الديمقراطي الاشتراكي 7 سنوات بعد توليه منصبه قبل القيام برحلة إلى تركيا حيث استقبله لدى وصوله نحو 50 متظاهرا اتهموه بدعم "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

ويعود آخر لقاء بين أردوغان وشتاينماير إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلال زيارة مثيرة للجدل قام بها الرئيس التركي لبرلين. وأكد الرئيس الألماني يومها "حق إسرائيل في الوجود" أمام محاوره الذي يتمتع بشعبية كبيرة لدى الجالية التركية في ألمانيا المكونة من نحو 3.3 ملايين شخص، يحمل 1.2 مليون منهم الجنسية التركية.

🇹🇷 #Turkey 📍#Istanbul

📹 German President Frank Walter Steinmeier has been protested by a group of people in Sirkeci, Istanbul due to his pro-Israeli approach and support to Tel Aviv government. pic.twitter.com/r2Pwkl6vwd

— Journalite (@journaIite) April 22, 2024