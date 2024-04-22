فلسطين تطلب اجتماعا عربيا طارئا بشأن الإبادة والفيتو الأميركي

طلبت فلسطين عقد جلسة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية، لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية، خاصة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنه تم التقدم بطلب لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن "طلب هذا الاجتماع يأتي في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتصاعد العدوان وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس".

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكثر من 6 أشهر، مخلّفة أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا غير مسبوق.

وبالتوازي مع الحرب، يصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما ينفذ جيش الاحتلال اقتحامات مكثفة، ما أدى لاستشهاد 486 فلسطينيا وجرح 4900 آخرين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال المندوب الفلسطيني بالجامعة العربية إن طلب الاجتماع يأتي أيضا لبحث الفيتو الأميركي الأخير ضد طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

واستخدمت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، حق النقض (فيتو) لمنع تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن، يطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وصرح العكلوك بأن الاجتماع يهدف أيضا للاستماع إلى إحاطة معمقة من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي.

وعبّرت ألبانيزي، في بيان مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الأحد، عن أسفها واستنكارها لعدم تمكنها من القيام بزيارة ميدانية لقطاع غزة وبقية الأراضي المحتلة، حيث حال الرفض الإسرائيلي دون إتمام مهمتها.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة وتصعيدها بالضفة الغربية، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.