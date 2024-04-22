أردوغان والسوداني يوقعان اتفاق إطار إستراتيجي ويدعوان لوقف العدوان على غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاقيات التي وقعتها تركيا اليوم مع العراق ستشكل خريطة طريق قوية، ونقطة تحول في مسار العلاقات بين البلدين، في حين أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن توقيع اتفاق إطار إستراتيجي بين البلدين.

وأوضح أن الطرفين بحثا الخطوات التي يمكن القيام بها بشكل مشترك بشأن حزب العمال الكردستاني، مشيرا إلى أن "الأمن والتعاون بمكافحة الإرهاب من بين أهم البنود المطروحة على جدول أعمالنا".

وفي موضوع العدوان المستمر على قطاع غزة، قال أردوغان إنهم يبذلون قصارى الجهد لوقف المجازر في غزة، مشيرا إلى أن التطورات بين إسرائيل وإيران تزيد مخاطر انتشار الحرب وتبعد الأنظار عما يحدث في غزة.

وذكر في هذا السياق كافة الأطراف المعنية، بضرورة تجنب الخطوات التي من شأنها التصعيد.

وأضاف بحثنا آثار الظلم الإسرائيلي في فلسطين على منطقتنا وتشاورنا بشأن الخطوات المشتركة الممكن اتخاذها.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد، أن إقامة الدولة الفلسطينية يمثل مفتاح السلام في الشرق الأوسط.

وقد وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية هي الأولى له إلى العراق منذ عام 2011.

السوداني: توقيع اتفاق إستراتيجي

ومن جهته، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العراق وقع مع تركيا اتفاق إطار إستراتيجي يشرف على التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد بين البلدين.

ومن جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أنّ أمن العراق وتركيا وحدة واحدة لا تتجزأ.

وقال في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة العراقية بغداد إن حكومته تتمسك بعدم السماح لأي قوة أن تستخدم أرض العراق منطلقا للاعتداء على الجوار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه اتفق مع الرئيس أردوغان على التعاون الأمني الذي من شأنه تحقيق استقرار البلدين.

ودعا السوداني إلى وقف العدوان على قطاع غزة، مشيرا إلى أن المنطقة تمر بوقت حساس وخطير بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكد أن إهانة المقدسات وقتل الشعب الفلسطيني من عوامل استمرار الصراع في المنطقة.

مذكرة تفاهم رباعية

وعلى هامش زيارة أردوغان للعراق، وقعت كل من تركيا والعراق وقطر والإمارات، الاثنين، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون حول مشروع طريق التنمية.

وجرى توقيع المذكرة في القصر الجمهوري بالعاصمة بغداد، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وشارك في حفل التوقيع وزراء النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، والنقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، والمواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي، والطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل محمد المزروعي.

ومشروع طريق التنمية عبارة عن طريق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.