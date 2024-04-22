إصابة 3 مستوطنين في عملية دهس بالقدس والاحتلال يعلن اعتقال المنفذين

أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين بجروح صباح اليوم الاثنين إثر عملية دهس غربي القدس المحتلة، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ألقت القبض على منفذي العملية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 3 إسرائيليين أصيبوا بجروح طفيفة إثر عملية الدهس التي جرت في حي روميما غربي القدس المحتلة.

المشاهد الأولى من مكان عملية دهس مشتبه بها في القدس المحتلة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/eBGOmBtiVH — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 22, 2024

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أنها تطارد شخصين في موقعين متقاربين يشتبه بتنفيذهما عملية الدهس.

وقالت إن المنفذين ترجلا من السيارة بعد عملية الدهس، وفرا من مكان الحادث سيرا على الأقدام، وإنها عثرت على سلاح قرب مكان العملية، وبدأت تمشيط المنطقة بحثا عنهما.

كاميرا مراقبة توثق لحظة دهس مستوطنين في القدس المحتلة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/IQUeYbjCgA — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 22, 2024

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرة مروحية تشارك في البحث عن منفذي عملية الدهس غربي القدس المحتلة، فيما نشرت إذاعة جيش الاحتلال مقاطع فيديو تظهر جنودا من جيش الاحتلال يفتشون سيارات بالمنطقة التي شهدت العملية.

وتأتي العملية في وقت يعزز فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي وجوده بالقدس المحتلة لتأمين احتفالات الإسرائيليين بعيد الفصح، وفق ما أفادت به مراسلة الجزيرة.