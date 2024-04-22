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إصابة 3 مستوطنين في عملية دهس بالقدس والاحتلال يعلن اعتقال المنفذين

عملية الدهس في القدس الغربية المحتلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت بإصابة مستوطنين في عملية الدهس بالقدس الغربية المحتلة (مواقع التواصل الإجتماعي)
22/4/2024-|آخر تحديث: 22/4/202410:40 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين بجروح صباح اليوم الاثنين إثر عملية دهس غربي القدس المحتلة، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ألقت القبض على منفذي العملية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 3 إسرائيليين أصيبوا بجروح طفيفة إثر عملية الدهس التي جرت في حي روميما غربي القدس المحتلة.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أنها تطارد شخصين في موقعين متقاربين يشتبه بتنفيذهما عملية الدهس.

وقالت إن المنفذين ترجلا من السيارة بعد عملية الدهس، وفرا من مكان الحادث سيرا على الأقدام، وإنها عثرت على سلاح قرب مكان العملية، وبدأت تمشيط المنطقة بحثا عنهما.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرة مروحية تشارك في البحث عن منفذي عملية الدهس غربي القدس المحتلة، فيما نشرت إذاعة جيش الاحتلال مقاطع فيديو تظهر جنودا من جيش الاحتلال يفتشون سيارات بالمنطقة التي شهدت العملية.

وتأتي العملية في وقت يعزز فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي وجوده بالقدس المحتلة لتأمين احتفالات الإسرائيليين بعيد الفصح، وفق ما أفادت به مراسلة الجزيرة.

المصدر : الجزيرة