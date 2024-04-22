إصابة مستوطنين في عملية دهس بالقدس المحتلة

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إسرائيليين اثنين أصيبا بجروح طفيفة إثر عملية دهس في القدس الغربية المحتلة، وإن الشرطة تطارد منفذي العملية.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تطارد شخصين في موقعين متقاربين يشتبه بتنفيذهما عملية الدهس، فيما أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة إسرائيليين اثنين بجروح طفيفة.

المشاهد الأولى من مكان عملية دهس مشتبه بها في القدس المحتلة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/eBGOmBtiVH — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 22, 2024

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذي عملية الدهس بالقدس فرا من مكان الحادث سيرا على الأقدام، وإنها عثرت على سلاح قرب مكان العملية، وبدأت تمشيط المنطقة بحثا عنهما.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرة مروحية تشارك في البحث عن منفذي عملية الدهس غربي القدس المحتلة، فيما نشرت إذاعة جيش الاحتلال مقاطع فيديو تظهر جنودا من جيش الاحتلال يفتشون سيارات بالمنطقة التي شهدت العملية.