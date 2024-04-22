سوناك: ترحيل اللاجئين إلى رواندا سيتم "مهما حدث"

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، أنه سيتم تنفيذ خطط ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا "مهما حدث"، في إشارة إلى التعطيلات التشريعية بالبرلمان التي حالت دون تمرير مشروع القانون المثير للجدل.

وخلال مؤتمر صحفي بمكتبه في مقر إقامته بـ"داونينغ ستريت" في لندن، عرض فيه الوسائل التي استخدمتها الحكومة لتنظيم عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، قال رئيس الوزراء إن الرحلات "ستقلع مهما حدث".

وفي تصريحاته التي جاءت قبل يوم حاسم في البرلمان يمكن أن يتبنى خلاله مشروع القانون، قال سوناك "لقد طفح الكيل، كفى المزيد من المراوغة، وكفى المزيد من التأخير، لا استثناءات أو تحفظات، هذه الرحلات ستتجه إلى رواندا مهما حدث".

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن سوناك قوله إن "الرحلة الأولى ستغادر خلال 10 إلى 12 أسبوعا، وهذا الموعد يأتي متأخرا عما كنا نريده".

وتعتمد الحكومة على هذه السياسة لردع المهاجرين غير النظاميين عن الإبحار في قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية للمملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي، قادمين من شمال فرنسا.