سخرية من قوات الاحتلال بعد ظهور "أبو شجاع" حيا في طولكرم

محمد جابر "أبو شجاع" مقاوم فلسطيني تصدر اسمه منصات التواصل الفلسطينية والعربية، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي مخيم نور الشمس شرقي مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية وإشاعتها نبأ اغتيال "أبو شجاع" قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ولكن بعد أيام من اقتحام المخيم وإشاعة المنصات الإسرائيلية اغتيال "أبو شجاع" ظهر الأخير أمس الأحد خلال تشييع جثامين شهداء مخيم نور الشمس.

وبدأت اللقطات تنتشر على منصات التواصل لمشاركة "أبو شجاع" في التشييع وتوجيهه رسائل للاحتلال الإسرائيلي خلال تشييع أصدقائه.

الظهور الأول لقائد كتيبة طولكرم ماجد جابر ابو شجاع ، خلال تشيع جنازة شهداء مجزرة نور شمس قبل قليل . مشاهد فيها تحدي وقوة بين احضان الشعب والمقاومين . تقتل أسرائيل مقاوم وفي نفس الوقت تصنع مئة مقاوم . pic.twitter.com/EwrDbJ33kp — Tamer | تامر (@tamerqdh) April 21, 2024

ومع ظهور أبو شجاع سادت حالة من السخرية بين المدونين عن الكذب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في التغطية على فشله في العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية.

وقالوا إن أذرع الاحتلال الإسرائيلي قد أشاعوا أن "أبو شجاع" قد استشهد، ليكسروا نفسيات من وصفوهم بالأبطال في مخيم نور شمس، ويثبطونهم باستشهاد قائدهم، بعد أن شوهوا صورته.

ليظهر لهم أبو شجاع -قائد كتيبة طولكرم، من بين الناس فجأة- ويودع رفاق السلاح الذين ارتقت أرواحهم في مواجهة الاحتلال، وسط احتفاء كبير وفرحة عارمة تعكس واقعا لم يتوقع الاحتلال أن يراه.

وقال متابعون إن مشاهد ظهور "أبو شجاع" فيها تحد وقوة، خاصة أنه بين أحضان الشعب والمقاومين.

محمولاً على أكتاف الجماهير..

استقبال حاشد لقائد كتيبة طولكرم "أبو شجاع" خلال جنازة الشهداء، بعد فشل الاحتلال في اغتياله.. ⛔أبو شجاع قائد كتيبة #طولكرم في أول ظهور له.#فلسطين #ابوشجاع#فراس_الماسي pic.twitter.com/YprP9yU0Ph — فراس الماسي | Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) April 21, 2024

ووصف مغردون إسرائيل بالدولة الواهية لدرجة أنها تضطر إلى فبركة الأخبار من أجل أن تحقق أي انتصار نفسي لرفع معنويات جنودها في المقام الأول ومواطنيها في المقام الثاني.

دولة واهية متكبرة متجبرة من ضعفها تضطر الى فبركة اخبار حق تبني بعض من المعنويات و الانتصارات الزائفة على شخص واحد قائد كتيبة #طولكرم في سرايا #القدس "أبو شجاع" اسم على مسمى حماه الله على قيد الحياة احتفل الشبان والسكان به احتفال الابطال ما يليق به حتما بعد ان اعلن الصهاينة مقتله pic.twitter.com/yyn15Nb4rU — Abou Walid (@AbouWal24049630) April 22, 2024

وعلق ناشطون آخرون بأن إعلان الاحتلال اغتيال "أبو شجاع" بحث عن انتصار يحفظ ماء وجهه أمام الإسرائيليين، ثم تبين كذبه ليفقد هؤلاء الثقة بإعلامهم العسكري وحتى المدني، مما ينعكس سلبا على نفسياتهم ومستقبلهم.

ولفت مدونون الانتباه إلى أن الشاباك يطار أبو شجاع منذ عامين على الأقل، والذي وصفته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأنه "من كبار المطلوبين"، وأنه "زعزع استقرار شمال الضفة الغربية".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قتل 14 فلسطينيا في العملية العسكرية التي امتدت لأكثر من 50 ساعة في طولكرم ومخيم نور شمس المحاذي لها خاصة، ولم تعرف هوية غالبية الشهداء إلا بعد انسحاب قواته مساء السبت.