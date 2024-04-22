حزب الله يعلن قصف قاعدة إسرائيلية بعشرات الصواريخ

أعلن حزب الله، اليوم الاثنين، استهداف ‏قاعدة عين زيتيم العسكرية شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ، ردا على استهداف الجيش الإسرائيلي بلدات حدودية جنوب لبنان، في حين قصفت إسرائيل مواقع جنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيان إن عناصره استهدفوا مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وآخرها في صريفا ‏والعديسة ورب ثلاثين.

وفي وقت سابق، قال الحزب إنه قصف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقعي الضهيرة والسماقة، وأنه استهدف تمركزا للجنود في محيط موقع حانيتا، وقصف التجهيزات التجسّسية مقابل قرية الوزّاني.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في 14 بلدة ومستوطنة إسرائيلية بينها صفد شمال إسرائيل.

غارات إسرائيلية

وبدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر منصة إكس إنه رصد إطلاق نحو 35 صاروخا من لبنان تجاه منطقة عين زيتيم (تبعد كيلومترين شمال صفد) دون وقوع إصابات.

وقال إنه نفذ غارات على مبنيين عسكريين لحزب الله في أرزون والعديسة بجنوب لبنان.

وقد شنّت المقاتلات الإسرائيلية غارات على بلدتي العديسة وصريفا ومنطقة تلال الجبّور ومحيط بلدة العيشية، كما تعرّض محيط بلدة الضهيرة لقصف مدفعي.

وكان حزب الله استهدف أمس 7 مواقع إسرائيلية، وأوضح أنه قصف محيط موقعي جل العلام، والعاصي، ومباني يستخدمها جنود في مستوطنتي شوميرا والمطلّة، كما استهدف محيط ثكنة دوفيف وموقعي المالكية ومسغاف عام.

سقوط مسيرة إسرائيلية

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن سقوط إحدى طائراته المسيرة العاملة في المجال الجوي اللبناني، عقب استهدافها بصاروخ أرض-جو، في حين نشر حزب الله لقطات مصورة لسقوط الطائرة على الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة لسلاح الجو كانت تعمل في المجال الجوي اللبناني، وسقطت في الأراضي اللبنانية بعد استهدافها بصاروخ أرض-جو. مضيفا أن "سلاح الجو هاجم وقصف مصدر إطلاق الصاروخ".

من جانبه، نشر حزب الله لقطات مصورة قال إنها لإسقاطه مسيرة إسرائيلية في الأجواء اللبنانية.

وأعلن في بيان أن مقاتليه أسقطوا الطائرة الـمسيرة وهي من طراز"هيرميس 450"، في أجواء منطقة العيشية جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن المسيرة كانت تنفذ اعتداءات ضد السكان".

وفي الرابع من أبريل/نيسان الجاري كشف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن جولة المواجهات الحالية مع إسرائيل تسببت في نزوح حوالي 100 ألف لبناني في الجنوب.

وتضامنا مع قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا، أسفر عن قتلى وجرحى على الجانبين، معظمهم في لبنان.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت نحو 112 ألف قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى إبادة جماعية.