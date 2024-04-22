الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة ويهدم نصف منازل مخيم نور شمس

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 25 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال عمليات اقتحامه لمدنها وبلداتها، بينما أدت العملية العسكرية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم إلى هدم نحو نصف منازل هذا المخيم.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك إن قوات الاحتلال اعتقلت -منذ مساء أمس الأحد وحتى صباح اليوم- 25 فلسطينيا على الأقل، بينهم أسرى سابقون، مما رفع حصيلة المعتقلين بالضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 8 آلاف و425 معتقلا.

وتركزت أغلب عمليات الاعتقال الأخيرة في محافظتي نابلس وجنين (شمال) بالإضافة إلى أخرى في القدس (وسط) وبيت لحم والخليل (جنوب) وطوباس وقلقيلية (شمال).

وتشمل معطيات المعتقلين -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- مَن أبقت إسرائيل على اعتقالهم ومَن أفرجت عنهم لاحقا.

اقتحامات

كما أصاب جيش الاحتلال، فجر اليوم، فلسطينيين واعتقل آخرين خلال اقتحامات لـ5 مدن بالضفة المحتلة، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

واقتحمت قوات الاحتلال نابلس وطوباس شمال الضفة والخليل جنوبها، وشرعت في تفتيش منازل.

وأوضح الشهود أن هذه القوات داهمت منازل في مخيم بلاطة شرق نابلس واعتقلت فلسطينيين، وقد اندلعت مواجهات بين السكان وهذه القوات التي استخدمت الرصاص الحي.

وكان مراسل الجزيرة أفاد -في وقت سابق من صباح اليوم- بوقوع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أصيب مواطن بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام مخيم بلاطة نُقل على إثرها إلى المستشفى، بينما اعتقلت القوات الإسرائيلية 5 فلسطينيين من المخيم، بينهم 4 أشقاء.

وقالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة طوباس، وقد اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين، وفتش الجيش منازل واعتقل فلسطينيا على الأقل قبل انسحابه.

كذلك نفذ جيش الاحتلال سلسلة اقتحامات ليلية لبلدات في محافظات رام الله (وسط) وبيت لحم، حيث اعتقل فلسطينيين، حسب المصادر.

شاهد | آثار خراب خلّفه الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس بعد اقتحامه فجرا واعتقال خمسة شبان. pic.twitter.com/NGwgoCQO7M — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 22, 2024

مخيم نور شمس

ومن جانب آخر، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الجيش دمر نصف منازل مخيم نور شمس بمدينة طولكرم في الضفة، أو عرضها لأضرار كبيرة.

وأضافت الصحيفة أن العملية العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضرارا كبيرة بالبنية التحتية بالمخيم مما أدى لانقطاع خدمات الماء والكهرباء.

وقد شهد حي المنشية في المخيم أعنف الاشتباكات التي دمرت مباني بشكل كامل، وأخرى بشكل جزئي، وتظهر آثار الرصاص والتفجيرات في كل زاوية.

وأمس، شيع الآلاف من أهالي مخيم نور شمس ومحافظة طولكرم، بمشاركة عدد من المقاومين المسلحين، 14 شهيدا قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال حصار المخيم استمر منذ مساء الخميس الماضي وحتى ليل السبت.

وبموازاة حربه على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس، مما أدى إلى استشهاد 486 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و900، حسب مؤسسات فلسطينية.